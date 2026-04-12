Mercato - OM : La question d’argent qui va empêcher le transfert d’un champion du monde ?

Pierrick Levallet

Comme à son habitude ces dernières années, l’OM devrait vivre un mercato plutôt mouvementé cet été. Avec la nouvelle direction qui se met en place, l’équipe marseillaise devrait être considérablement remodelée. Quelques joueurs devraient arriver, et d’autres devraient partir. Une question d’argent pourrait toutefois empêcher le transfert d’un champion du monde.

Ces dernières années, l’OM s’est très souvent montré actif sur le mercato. Et cet été ne devrait pas déroger à la règle. Une nouvelle direction est en train de se mettre en place, avec Stéphane Richard à sa tête. L’équipe marseillaise devrait donc être remaniée lors de la prochaine fenêtre des transferts. Quelques joueurs devraient arriver pour renforcer les rangs olympiens, et d’autres devraient partir.

Mercato - OM : «J’ai demandé au club», la signature que Roberto De Zerbi voulait boucler à Marseille https://t.co/viePZ42JTZ — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Benjamin Pavard va quitter l'OM cet été ? C’est dans cette optique que Benjamin Pavard devrait faire ses valises. Le défenseur de 30 ans n’a pas spécialement convaincu sur la Canebière cette saison. L’OM ne devrait donc pas lever l’option d’achat incluse dans le prêt du champion du monde 2018, qui devrait retourner à l’Inter sauf retournement de situation. Seulement, les Nerazzurri ne souhaiteraient pas le conserver non plus et chercheraient donc un moyen de s’en séparer. L’international français se retrouverait ainsi dans le viseur de Galatasaray, de Fenerbahçe, de l’Arabie Saoudite, mais aussi de Manchester United. Un détail pourrait toutefois bloquer son transfert chez les Red Devils.