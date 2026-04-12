Mercato - OM : Il a dit non, ce transfert aurait été «une folie»

Alors qu'il évoluait à l'OM ces dernières années, ce milieu de terrain aurait pu être impliqué dans une transaction qui aurait fait beaucoup parler à Marseille. En effet, cet ancien joueur du club phocéen avait la possibilité de signer à l'OL, mais il a préféré décliner la proposition des Gones.
Alors qu'il enchainait les prestations de haute volée au FC Nantes, Valentin Rongier a séduit la direction de l'OM. Déterminée à recruter le milieu de terrain de 31 ans, la direction marseillaise a formulé une offre d'environ 13M€ lors de l'été 2019. Une proposition qui a été acceptée par les Canaris.
«Lyon est très intéressé»
Après avoir passé six années à l'OM, Valentin Rongier est allé voir ailleurs. Alors qu'il ne faisait plus vraiment partie des plans marseillais, le natif de Mâcon a migré vers la Bretagne. En effet, le Stade Rennais a déboursé environ 5,5M€ pour s'attacher les services de Valentin Rongier lors de l'été 2025. Mais à en croire le joueur, il aurait pu quitter l'OM plus tôt.
«C’est ça le transfert le plus fou qui ne s’est pas fait»
Lors d'un entretien accordé à Carré, Valentin Rongier a avoué qu'il avait recalé l'OL lors de son séjour à l'OM. « Le transfert le plus fou qui ne s’est pas fait ? Lyon. A l’époque où j’étais à Marseille. Mon agent m’appelle en me disant que Lyon est très intéressé. Moi, j’étais à Marseille, ça se passait bien et vu le contexte, je m’étais dit qu’il n’y a aucune raison que ça se fasse et que ça arrive. Ils avaient poussé un peu. Bien entendu, ça ne s’était pas fait. Ça aurait été une folie je pense, encore plus que de passer de Nantes à Rennes. Je pense que c’est ça le transfert le plus fou qui ne s’est pas fait », a révélé l'actuel numéro 21 du Stade Rennais.