Mercato - OM : Il a dit non, ce transfert aurait été «une folie»

Amadou Diawara

Alors qu'il évoluait à l'OM ces dernières années, ce milieu de terrain aurait pu être impliqué dans une transaction qui aurait fait beaucoup parler à Marseille. En effet, cet ancien joueur du club phocéen avait la possibilité de signer à l'OL, mais il a préféré décliner la proposition des Gones.

Alors qu'il enchainait les prestations de haute volée au FC Nantes, Valentin Rongier a séduit la direction de l'OM. Déterminée à recruter le milieu de terrain de 31 ans, la direction marseillaise a formulé une offre d'environ 13M€ lors de l'été 2019. Une proposition qui a été acceptée par les Canaris.

OM : La discussion révélée entre Medhi Benatia et un journaliste https://t.co/hnACZdNB1j — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

«Lyon est très intéressé» Après avoir passé six années à l'OM, Valentin Rongier est allé voir ailleurs. Alors qu'il ne faisait plus vraiment partie des plans marseillais, le natif de Mâcon a migré vers la Bretagne. En effet, le Stade Rennais a déboursé environ 5,5M€ pour s'attacher les services de Valentin Rongier lors de l'été 2025. Mais à en croire le joueur, il aurait pu quitter l'OM plus tôt.