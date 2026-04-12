Deux joueurs de l’OM en étaient venus aux mains, «c’était une bagarre de bonhomme»

Si l’histoire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, tous les deux poussés vers la sortie par la suite, a beaucoup fait parler au début de la saison, ce n’était pas la première fois que deux joueurs de l’OM en venaient aux mains. C’était déjà arrivé il y a quelques années et un des deux joueurs impliqués décrivait alors cet épisode comme « une bagarre de bonhomme ».
Arrivé en janvier 2014 en provenance d’Évian-Thonon-Gaillard, Brice Dja Djédjé est resté deux ans et demi à l’OM, avant de prendre la direction de Watford à l’été 2016. L’année dernière, dans un live sur TikTok avec HakoTV, l’international ivoirien (7 sélections) était revenu sur le moment où il en était venu aux mains avec un de ses coéquipiers : André-Pierre Gignac.
« On s’est dit : “Viens, on va au vestiaire” »
« Ce qui s’est passé c’est qu’on faisait un 6 contre 6 à l’entraînement et dans mon équipe, j’avais presque que des attaquants. Ce genre de joueur, ils défendent pas. Je devais être le seul défenseur avec Lucas Mendes. On prenait l’eau de fou. Après, ça commençait à partir en insultes et Dédé Gignac, à Marseille, c’est l’attaquant phare, on est des petits jeunes pour lui. Donc quand il parle, tu ne peux pas broncher », expliquait Brice Dja Djédjé, mais les choses ont ensuite dégénéré.
« Ça a resserré les liens »
« Il y a un moment où il m’a dit un truc qui ne m’a pas plu. On ne s’est pas battu devant tout le monde, on s’est dit : “Viens, on va au vestiaire”. Les mecs essayaient de venir séparer, on a fermé la porte, on s’est mis bien », ajoutait Brice Dja Djédjé. « T’entendais des “boom boom boom”. Je me rappelle, j’avais perdu une chaîne, elle s’était cassée. Il y a eu de tout, c’était une bagarre de bonhomme. » Mais il n’y a pas eu de rancœur entre les deux anciens joueurs de l’OM : « Qui a perdu ? Il n’y a pas eu de perdant. En fait, c’est pour te dire que ça a resserré les liens. Je suis son petit frère à Dédé, mais j’ai pas supporté un truc, et lui pareil. »