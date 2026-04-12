Deux joueurs de l’OM en étaient venus aux mains, «c’était une bagarre de bonhomme»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’histoire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, tous les deux poussés vers la sortie par la suite, a beaucoup fait parler au début de la saison, ce n’était pas la première fois que deux joueurs de l’OM en venaient aux mains. C’était déjà arrivé il y a quelques années et un des deux joueurs impliqués décrivait alors cet épisode comme « une bagarre de bonhomme ».

Arrivé en janvier 2014 en provenance d’Évian-Thonon-Gaillard, Brice Dja Djédjé est resté deux ans et demi à l’OM, avant de prendre la direction de Watford à l’été 2016. L’année dernière, dans un live sur TikTok avec HakoTV, l’international ivoirien (7 sélections) était revenu sur le moment où il en était venu aux mains avec un de ses coéquipiers : André-Pierre Gignac.

Mercato - OM : Transfert à 50M€, le gros coup raté par Marseille ? https://t.co/n23QLS1n9H — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« On s’est dit : “Viens, on va au vestiaire” » « Ce qui s’est passé c’est qu’on faisait un 6 contre 6 à l’entraînement et dans mon équipe, j’avais presque que des attaquants. Ce genre de joueur, ils défendent pas. Je devais être le seul défenseur avec Lucas Mendes. On prenait l’eau de fou. Après, ça commençait à partir en insultes et Dédé Gignac, à Marseille, c’est l’attaquant phare, on est des petits jeunes pour lui. Donc quand il parle, tu ne peux pas broncher », expliquait Brice Dja Djédjé, mais les choses ont ensuite dégénéré.