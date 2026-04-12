OM : «Un mec qui avait plus de 40 condamnations», la frayeur vécue à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que jouer pour l'OM est un rêve pour beaucoup, ça s’accompagne de nombreux désagréments. L’insécurité dans la cité phocéenne est un véritable sujet et on a pu le voir récemment avec le cambriolage d’Habib Beye. Plusieurs joueurs marseillais sont également passés par là et l’un d’entre eux a notamment raconté ce climat particulier en tant que joueur de l’OM.

Lors du dernier mercato estival, Valentin Rongier a quitté l’OM pour rejoindre le Stade Rennais. Plus dans les plans sur la Canebière, le milieu de terrain a ainsi fait ses valises après avoir passé 6 saisons à Marseille. Au cours de celles-ci, il y a d’ailleurs eu quelques désagréments pour Rongier et pas uniquement d'un point de vue sportif. En effet, comme d’autres avant lui, l’ex-Olympien a été victime de plusieurs cambriolages. De quoi le faire vivre dans un climat d’anxiété constante…

OM : La discussion révélée entre Medhi Benatia et un journaliste https://t.co/hnACZdNB1j — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« Je me suis fait cambrioler 3 fois en l’espace de 6 ans » Interrogé par Carré, Valentin Rongier est revenu sur ses années à l’OM et les cambriolages dont il a pu être victime. Il a ainsi confié : « Quand j'étais à l’OM, les dernières années, c’était là où il y avait énormément de règlement de comptes, DZ Mafia, est-ce que je sentais une forme de peur chez certains joueurs ? Honnêtement oui. Pas la DZ Mafia. Tu sais que tu es ciblé en tant que footballeur dont tu as des réflexes à adopter et tu vis un peu dans la crainte. Ce n’est pas qu’à Marseille, mais peut-être plus là-bas. Moi, je me suis fait cambrioler 3 fois en l’espace de 6 ans alors que je fais vachement attention. Je n'ai rien à la maison. Donc après, tu changes ton quotidien et tu vis avec cette crainte là de te dire que tu rentres chez toi et c’est une fois de plus. Tu te sens violé dans ton intimité ».