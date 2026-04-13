OM - «Le mec était connu des services de police» : Avant son départ, un joueur a eu peur pour sa famille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après six saisons à l'Olympique de Marseille, il a pris la décision de s'en aller dans un autre club de Ligue 1. Un été qui a mis un terme à son aventure marseillaise qu'il aurait aimé poursuivre en recevant une proposition à la hauteur de ses espérances. En parallèle de cette mauvaise nouvelle, une autre bien plus grave pour sa vie familiale lui a glacé le sang dans la cité phocéenne.

Les joueurs de foot déchaînent tellement les passions dans certains endroits où la ferveur règne autour du ballon rond, que des dérapages sont vite arrivés. Non respect de la vie privée, déferlement de haine et notamment sur les réseaux sociaux après une voire plusieurs performances d'un joueur jugées insuffisantes aux yeux des supporters. Et pire, de par leurs situations plus aisées que le citoyen moyen, l'appât du gain et le matériel incitent certaines personnes à commettre des cambriolages.

🚨 Valentin Rongier revient sur son départ de l’OM vers Rennes.



Le milieu français estime ne pas avoir été respecté à sa juste valeur malgré son engagement, pointant une gestion décevante de sa situation et un manque de reconnaissance du club.#TeamOM #MercatOM #VueDuVel pic.twitter.com/5HHMrdxuEx — Vue Du Vel’ (@VueDuVel) April 12, 2026

«Le mec était connu des services de police, 40 condamnations» A Marseille, les homejacking sont courant à l'image d'Habib Beye qui a été cambriolé lorsqu'il évoluait à l'OM en tant que joueur et plus récemment depuis qu'il a repris les rênes de l'équipe première avec sa casquette d'entraîneur. Valentin Rongier a été un homme fort du vestiaire de l'Olympique de Marseille (2019-2025). Quelques semaines avant l'annonce de son transfert au Stade Rennais l'été dernier, le milieu de terrain de 31 ans allait se rendre aux Pays-Bas pour la pré-saison lorsqu'il a été témoin d'une scène qui lui a valu une peur bleue. « Juste avant de partir cet été en stage aux Pays-Bas avec l’OM, je rentre à la maison la veille et… je vois un mec dans une voiture juste devant chez moi. Je me renseigne et… Le mec était connu des services de police, 40 condamnations ».