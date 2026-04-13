«C'est quasiment fait» avec l'OM : La blague lâchée pour répondre à la rumeur de son arrivée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir trouvé son nouveau président, l'OM se cherche désormais un directeur du football. Alors que Medhi Benatia quittera ses fonctions à l'issue de la saison, il va falloir le remplacer. Plusieurs noms ont déjà commencé à circuler dans la presse et voilà que l'un d'entre eux a manié l'humour pour répondre à ceux qui l'annoncent à l'OM.

Lors de sa dernière conférence de presse, Frank McCourt l'a confirmé : Medhi Benatia quittera l'OM à l'issue la saison. « Mehdi (Benatia) était prêt à partir plus tôt. Je lui ai demandé de venir pour qu'on discute et qu'il reconsidère son choix. Il a accepté de le faire mais il m'a dit qu'il arrêtait à la fin de la saison. Je lui ai dit d'accord. Je peux donc confirmer qu'il partira à l'issue de la saison », expliquait l'Américain. La quête du successeur du Marocain a alors débuté et un nouveau directeur du football est ainsi recherché à l'OM.

Mercato - OM : Gros coup de froid pour l'avenir de trois tauliers du projet marseillais ? https://t.co/iqma6mMMy5 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Benatia remplacé par Bodmer ? Qui sera maintenant l'heureux élu pour venir remplacer Medhi Benatia à l'OM ? Ce lundi, La Provence a annoncé que Florent Ghisolfi aurait déjà refusé de venir, mais à côté de ça, Mathieu Bodmer, Grégory Lorenzi ainsi que Julien Fournier étaient des noms qui circulaient. Le premier cité est aujourd'hui en poste du côté du Havre. Serait-il alors intéressé à l'idée de débarquer à l'OM lui l'ancien joueur du PSG ? La question a directement été posée à Bodmer.