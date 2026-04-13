«C'est quasiment fait» avec l'OM : La blague lâchée pour répondre à la rumeur de son arrivée

Après avoir trouvé son nouveau président, l'OM se cherche désormais un directeur du football. Alors que Medhi Benatia quittera ses fonctions à l'issue de la saison, il va falloir le remplacer. Plusieurs noms ont déjà commencé à circuler dans la presse et voilà que l'un d'entre eux a manié l'humour pour répondre à ceux qui l'annoncent à l'OM.
Lors de sa dernière conférence de presse, Frank McCourt l'a confirmé : Medhi Benatia quittera l'OM à l'issue la saison. « Mehdi (Benatia) était prêt à partir plus tôt. Je lui ai demandé de venir pour qu'on discute et qu'il reconsidère son choix. Il a accepté de le faire mais il m'a dit qu'il arrêtait à la fin de la saison. Je lui ai dit d'accord. Je peux donc confirmer qu'il partira à l'issue de la saison », expliquait l'Américain. La quête du successeur du Marocain a alors débuté et un nouveau directeur du football est ainsi recherché à l'OM.
Benatia remplacé par Bodmer ?
Qui sera maintenant l'heureux élu pour venir remplacer Medhi Benatia à l'OM ? Ce lundi, La Provence a annoncé que Florent Ghisolfi aurait déjà refusé de venir, mais à côté de ça, Mathieu Bodmer, Grégory Lorenzi ainsi que Julien Fournier étaient des noms qui circulaient. Le premier cité est aujourd'hui en poste du côté du Havre. Serait-il alors intéressé à l'idée de débarquer à l'OM lui l'ancien joueur du PSG ? La question a directement été posée à Bodmer.
La réponse de Bodmer à l'OM
Mathieu Bodmer à la place de Medhi Benatia à l'OM ? Paris-Normandie a voulu en avoir le coeur net et a donc interrogé le principal intéressé sur le sujet. Celui qui travaille aujourd'hui pour Le Havre a alors répondu avec une blague, en rigolant, lâchant : « Oui, c’est quasiment fait ! ». Bodmer a ainsi ironisé sur le sujet, « une façon d’affirmer que cette rumeur ne deviendra en aucun cas une information crédible », fait savoir le médial régional.