Deschamps au Real Madrid ? Une ancienne star du foot lui glisse un (gentil) tacle

Axel Cornic

Après quatorze années, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera l’équipe de France cet été. Tout le monde regarde déjà sa succession avec Zinedine Zidane qui semble être le grand favori, mais la suite de la carrière de l’actuel sélectionneur est également au centre des débats. Surtout depuis que son nom a été lié à celui du Real Madrid...

Quelle sera la prochaine étape de la carrière de Didier Deschamps ? A 57 ans, il va quitter le poste de sélectionneur de l’équipe de France, qu’il avait rejoint en 2012. Et pas question pour lui de s’arrêter là, puisqu’il a déjà annoncé vouloir découvrir d’autres choses, avec un possible retour dans le football des clubs.

Une vieille connaissance de Zidane sort du silence : Voilà ce qui attend l'équipe de France ! https://t.co/aMyIhUArND — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Le Real Madrid pense à Deschamps Et il pourrait bien le faire par la grande porte ! Plusieurs sources, dont RMC Sport, ont révélé ces derniers jours que le sélectionneur de l’équipe de France serait dans la short-list du Real Madrid pour la saison prochaine. Alvaro Arbeloa ne devrait en effet pas être confirmé et le président Florentino Pérez serait un grand fan du profil de Didier Deschamps. Ce dernier pourrait d’ailleurs retrouver plusieurs de ses protégés du côté de Madrid, notamment Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni.