Deux joueurs «spéciaux» au PSG pour plusieurs années encore, c'est grâce à Luis Enrique !

J-1 avant que le PSG se présente à Anfield dans l'optique de valider son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Liverpool a été submergé par les vagues offensives du Paris Saint-Germain la semaine dernière. De quoi bluffer l'entraîneur des Reds Arne Slot qui a relevé deux éléments qui font du PSG une équipe « spéciale ». Et Luis Enrique ne serait pas étranger à cela.
Luis Enrique a pris les rênes de l'effectif du PSG le 5 juillet 2023. Depuis, deux joueurs en particulier ont pris une tout autre dimension, devenant même des références à leurs postes. Au point où ils attisent la crainte chez leurs adversaires sur le terrain et sur le banc de touche également. Figurant dans le top 10 du classement du Ballon d'or en 2025, ils font du PSG une « équipe spéciale ».
«Mais ce qui est spécial, c'est les latéraux comme Hakimi qui montent sur les côtés et surtout leur habilité avec le ballon»
En conférence de presse ce lundi après-midi à 24 heures du coup d'envoi du quart de finale retour entre Liverpool et le PSG à Anfield (0-2 à l'aller), Arne Slot n'a pas tari d'éloges au sujet de Nuno Mendes et Achraf Hakimi qui font passer le Paris Saint-Germain d'une bonne équipe à un groupe d'exception. « Il y a plusieurs choses qui font que cette équipe du PSG est spéciale. Mais ce qui est spécial, c'est les latéraux comme Hakimi qui montent sur les côtés et surtout leur habilité avec le ballon ».
«Il nous a montré une autre façon de jouer au football»
Après les passages d'Arne Slot et de Dominik Szoboszlai côté Liverpool, ce fut au tour d'Achraf Hakimi et de Luis Enrique de prendre la parole avant le choc à Anfield. Le Ballon d'or africain a tenu à rendre à César ce qui appartient à César. Son niveau de jeu de ces derniers mois avec Nuno Mendes, Hakimi sait entre autres à qui il le doit : Luis Enrique. « Je ne sais pas s'il a changé ma carrière, mais il a changé le regard du monde du football sur moi et sur Nuno avec son utilisation des latéraux. Je suis très content. Il nous a montré une autre façon de jouer au football. Ça se voit dans mes performances et aussi dans celles de Nuno Mendes ».