Deux joueurs «spéciaux» au PSG pour plusieurs années encore, c'est grâce à Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

J-1 avant que le PSG se présente à Anfield dans l'optique de valider son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Liverpool a été submergé par les vagues offensives du Paris Saint-Germain la semaine dernière. De quoi bluffer l'entraîneur des Reds Arne Slot qui a relevé deux éléments qui font du PSG une équipe « spéciale ». Et Luis Enrique ne serait pas étranger à cela.

Luis Enrique a pris les rênes de l'effectif du PSG le 5 juillet 2023. Depuis, deux joueurs en particulier ont pris une tout autre dimension, devenant même des références à leurs postes. Au point où ils attisent la crainte chez leurs adversaires sur le terrain et sur le banc de touche également. Figurant dans le top 10 du classement du Ballon d'or en 2025, ils font du PSG une « équipe spéciale ».

🚨 Luis Enrique 🇪🇸 : « 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗢𝗜 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗣𝗜𝗘̀𝗚𝗘. ⚠️



Tu as gagné le premier match, 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗹𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗶𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝘂 𝗮𝘀 𝗲́𝘁𝗲́ 𝘀𝘂𝗽𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿.



Peut être que c’est vrai mais le football ça va vite. » 😶



🎙️ conf. de presse pic.twitter.com/7G5QX7eotQ — Actu Foot (@ActuFoot_) April 13, 2026

«Mais ce qui est spécial, c'est les latéraux comme Hakimi qui montent sur les côtés et surtout leur habilité avec le ballon» En conférence de presse ce lundi après-midi à 24 heures du coup d'envoi du quart de finale retour entre Liverpool et le PSG à Anfield (0-2 à l'aller), Arne Slot n'a pas tari d'éloges au sujet de Nuno Mendes et Achraf Hakimi qui font passer le Paris Saint-Germain d'une bonne équipe à un groupe d'exception. « Il y a plusieurs choses qui font que cette équipe du PSG est spéciale. Mais ce qui est spécial, c'est les latéraux comme Hakimi qui montent sur les côtés et surtout leur habilité avec le ballon ».