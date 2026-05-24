«Je n’y ai jamais cru», un changement réclamé en urgence pour Kylian Mbappé !

Positionné au poste d'avant-centre au Real Madrid ainsi qu'en équipe de France, Kylian Mbappé dispose donc de la confiance de ses entraîneurs pour ce rôle. Daniel Riolo estime pourtant que ce n'est pas là que Mbappé serait amené à le plus performer, et le consultant de RMC réclame un changement en urgence chez les Bleus afin de mettre également Ousmane Dembélé et Michael Olise dans les meilleures dispositions.
Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué, Bradley Barcola... L'équipe de France est sacrément armée sur le plan offensif à l'approche de la Coupe du Monde 2026, et Didier Deschamps aura des choix cruciaux à faire afin de placer ces joueurs dans les meilleures dispositions. Les Bleus semblent se diriger avec l'organisation suivante : Mbappé en pointe, Olise en position de numéro 10 et Dembélé à droite. Une tactique sur laquelle le Ballon d'Or évoluant au PSG s'est prononcé au micro de RMC jeudi.
« J'essaie de montrer mes qualités »
« Ça fait maintenant un an que le coach a commencé à me donner beaucoup plus de liberté en sélection. Que ce soit à moi ou à Michael, il nous dit beaucoup de changer de position, de ne pas rester cantonné soit à droite soit dans l'axe. Et après j'essaie de montrer mes qualités, que ce soit sur le côté droit, que je connais, et dans l'axe aussi (…) Je m'adapte un peu à tout le monde surtout. Mais je suis plus avec Michael Olise. Kylian, il va un peu plus à gauche, un peu dans l'axe. Donc c'est plus avec Michael qu'on change de position », a indiqué Ousmane Dembélé, qui semble donc se satisfaire de cette animation offensive en équipe de France alors qu'il cartonne en numéro 9 au PSG. C'est la raison pour laquelle Daniel Riolo réclame du changement au plus vite chez les Bleus pour la Coupe du Monde.
Riolo réclame Mbappé à gauche
« Tu vas te priver de Dembélé dans sa meilleure position pour faire jouer Mbappé dans ce qui est historiquement pas la position dans laquelle il a été le meilleur et notamment en équipe de France. Je trouve ça fou. Dès qu'on m'a parlé de Mbappé en 9, je n'ai jamais été pour. Cette mutation de poste de Mbappé, je n'y ai jamais cru, il pourra mettre 50 buts, ça ne changera rien. Je l'ai vu en tant que phénomène, c'était en 2022 et toute la période avant sur le côté. Cette course en rentrant en ouvrant et fermant le pied. Je trouve qu'il est limité devant alors que Dembélé explose là, qu'Olise explose à droite et que Mbappé on ne peut pas dire qu'il explose complètement en 9... Mettez-vous autour d'une table, mettez-vous d'accord une bonne fois pour toutes pour faire cette équipe-là. La déclaration de Dembélé est un discours de concession », a lâché Riolo au micro de l'After Foot sur RMC. Reste à savoir s'il sera entendu par Didier Deschamps...