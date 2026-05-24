«Je n’y ai jamais cru», un changement réclamé en urgence pour Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Positionné au poste d'avant-centre au Real Madrid ainsi qu'en équipe de France, Kylian Mbappé dispose donc de la confiance de ses entraîneurs pour ce rôle. Daniel Riolo estime pourtant que ce n'est pas là que Mbappé serait amené à le plus performer, et le consultant de RMC réclame un changement en urgence chez les Bleus afin de mettre également Ousmane Dembélé et Michael Olise dans les meilleures dispositions.

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué, Bradley Barcola... L'équipe de France est sacrément armée sur le plan offensif à l'approche de la Coupe du Monde 2026, et Didier Deschamps aura des choix cruciaux à faire afin de placer ces joueurs dans les meilleures dispositions. Les Bleus semblent se diriger avec l'organisation suivante : Mbappé en pointe, Olise en position de numéro 10 et Dembélé à droite. Une tactique sur laquelle le Ballon d'Or évoluant au PSG s'est prononcé au micro de RMC jeudi.

« J'essaie de montrer mes qualités » « Ça fait maintenant un an que le coach a commencé à me donner beaucoup plus de liberté en sélection. Que ce soit à moi ou à Michael, il nous dit beaucoup de changer de position, de ne pas rester cantonné soit à droite soit dans l'axe. Et après j'essaie de montrer mes qualités, que ce soit sur le côté droit, que je connais, et dans l'axe aussi (…) Je m'adapte un peu à tout le monde surtout. Mais je suis plus avec Michael Olise. Kylian, il va un peu plus à gauche, un peu dans l'axe. Donc c'est plus avec Michael qu'on change de position », a indiqué Ousmane Dembélé, qui semble donc se satisfaire de cette animation offensive en équipe de France alors qu'il cartonne en numéro 9 au PSG. C'est la raison pour laquelle Daniel Riolo réclame du changement au plus vite chez les Bleus pour la Coupe du Monde.