Le moment «extraordinaire» qui aurait pu coûter cher au PSG !

Pierrick Levallet

Mercredi dernier, le PSG a pris une bonne option sur la qualification en demi-finale de la Ligue des champions en s’imposant à l’aller contre Liverpool (2-0). À quelques heures du match retour, le club de la capitale est plus que jamais favori contre les Reds. Mais un moment jugé « extraordinaire » aurait pu ruiner la saison parisienne.

Le PSG est plus que jamais favori contre Liverpool. Le club de la capitale a pris un avantage non-négligeable lors du match aller en s’imposant au Parc des Princes (2-0). Les Rouge-et-Bleu ont ainsi pris une bonne option pour la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Vincent Moscato estime toutefois qu’un moment en particulier aurait pu précipiter une élimination parisienne plus tôt dans la compétition.

Clash au PSG à cause des boites de nuit : Plusieurs années plus tard, il ne veut plus prononcer son nom ! https://t.co/M42K3ADLVE — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

«Ils ont eu du mal à démarrer» « Je pense que cette génération du PSG prendra une deuxième Ligue des champions. Quand ils culminent, on l’a vu dernièrement... Ils ont eu du mal à démarrer, on sait un peu pourquoi. Il faut toujours digérer cette gloire extraordinaire qu’ils ont eu quand ils l’ont gagné. Après il y a eu la Coupe du monde des clubs. Mais je crois que la qualité de cette équipe fait que... » a d’abord expliqué l’ancien joueur de rugby dans le Super Moscato Show.