Le moment «extraordinaire» qui aurait pu coûter cher au PSG !

Mercredi dernier, le PSG a pris une bonne option sur la qualification en demi-finale de la Ligue des champions en s’imposant à l’aller contre Liverpool (2-0). À quelques heures du match retour, le club de la capitale est plus que jamais favori contre les Reds. Mais un moment jugé « extraordinaire » aurait pu ruiner la saison parisienne.
Le PSG est plus que jamais favori contre Liverpool. Le club de la capitale a pris un avantage non-négligeable lors du match aller en s’imposant au Parc des Princes (2-0). Les Rouge-et-Bleu ont ainsi pris une bonne option pour la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Vincent Moscato estime toutefois qu’un moment en particulier aurait pu précipiter une élimination parisienne plus tôt dans la compétition.
«Ils ont eu du mal à démarrer»
« Je pense que cette génération du PSG prendra une deuxième Ligue des champions. Quand ils culminent, on l’a vu dernièrement... Ils ont eu du mal à démarrer, on sait un peu pourquoi. Il faut toujours digérer cette gloire extraordinaire qu’ils ont eu quand ils l’ont gagné. Après il y a eu la Coupe du monde des clubs. Mais je crois que la qualité de cette équipe fait que... » a d’abord expliqué l’ancien joueur de rugby dans le Super Moscato Show.
«Ils sont faits pour ramasser une deuxième Ligue des champions»
« Les Hakimi, Doué, Dembélé, Barcola, vous ne vous en rendez pas compte ? Ils ont tous du talent. Tous ces mecs-là peuvent jouer dans n’importe quelle équipe du monde. Ils sont faits pour ramasser une deuxième Ligue des champions. Contre le Bayern Munich, ça va être une boucherie s’ils les prennent. Ils vont les gifler. [...] S’ils ne la prennent pas cette saison, ils la prendront l’an prochain » a ensuite ajouté Vincent Moscato dans son émission sur RMC. Autrement dit, le sacre en Ligue des champions la saison passée et la Coupe du monde des clubs auraient pu coûter cher au PSG sur cet exercice 2025-2026. Fort heureusement, les hommes de Luis Enrique ont su relancer la machine à temps.