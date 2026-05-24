Nouvel entraîneur à l’OM : Le «rêve» annoncé avec un ancien coach du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM semble plus que jamais en quête d'un nouvel entraîneur pour assurer la succession d'Habib Beye cet été, et de nombreuses pistes sont évoquées à ce sujet depuis maintenant quelques jours. De son côté, Walid Acherchour rêverait de voir débarquer Unai Emery sur le banc du club phocéen, mais se montre lucide que l'aspect irréalisable du dossier avec l'ancien coach du PSG.

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2027, Habib Beye ne devrait pas faire de vieux os à l'OM et semble bien parti pour être remplacé cet été. Plusieurs profils de techniciens français (Bruno Genesio, Christophe Galtier...) sont annoncés dans le collimateur de la direction marseillaise, et difficile de savoir à ce jour qui prendra place sur le banc de l'OM cet été. Walid Acherchour a évoqué le dossier jeudi soir au micro de l'After Foot, sur RMC, et il évoque notamment un rêve impossible avec un ancien coach du PSG : Unai Emery.

« Mon rêve, c'est de voir Unai Emery » « Mon rêve du côté de l'Olympique de Marseille, c'est de voir Unai Emery dans une saison d'Europa League aussi. C'est impossible. J'ai une short-list : Ernesto Valverde de Bilbao qu'on a connu au Barça. Tu ne peux pas aller que sur Genesio. Quand on essaie d'étudier une piste d'entraîneur, il faut avoir plusieurs possibilités. Il y en a une autre, c'est Walid Regragui », indique Walid Acherchour au sujet d'Unai Emery, qui vient de remporter l'Europa League avec Aston Villa.