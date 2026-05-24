Nouvel entraîneur à l’OM : Le «rêve» annoncé avec un ancien coach du PSG !

L'OM semble plus que jamais en quête d'un nouvel entraîneur pour assurer la succession d'Habib Beye cet été, et de nombreuses pistes sont évoquées à ce sujet depuis maintenant quelques jours. De son côté, Walid Acherchour rêverait de voir débarquer Unai Emery sur le banc du club phocéen, mais se montre lucide que l'aspect irréalisable du dossier avec l'ancien coach du PSG.
Malgré un contrat qui court jusqu'en 2027, Habib Beye ne devrait pas faire de vieux os à l'OM et semble bien parti pour être remplacé cet été. Plusieurs profils de techniciens français (Bruno Genesio, Christophe Galtier...) sont annoncés dans le collimateur de la direction marseillaise, et difficile de savoir à ce jour qui prendra place sur le banc de l'OM cet été. Walid Acherchour a évoqué le dossier jeudi soir au micro de l'After Foot, sur RMC, et il évoque notamment un rêve impossible avec un ancien coach du PSG : Unai Emery.
« Mon rêve, c'est de voir Unai Emery »
« Mon rêve du côté de l'Olympique de Marseille, c'est de voir Unai Emery dans une saison d'Europa League aussi. C'est impossible. J'ai une short-list : Ernesto Valverde de Bilbao qu'on a connu au Barça. Tu ne peux pas aller que sur Genesio. Quand on essaie d'étudier une piste d'entraîneur, il faut avoir plusieurs possibilités. Il y en a une autre, c'est Walid Regragui », indique Walid Acherchour au sujet d'Unai Emery, qui vient de remporter l'Europa League avec Aston Villa.
« Thiago Motta, je le prends à l'OM »
Mais le consultant de l'After Foot évoque également d'autres possibilités, plus crédibles, pour le poste d'entraîneur à l'OM : « Thiago Motta, je le prends à l'OM. Lille le veut ? Et pourquoi Lille serait plus attractif ? Son lien avec le PSG ? On me dit que les Italiens entraînent partout, Inter, Juve, ils n'en ont rien à cirer. Galtier était au PSG, vous le voulez à l'OM, par contre Thiago Motta ne peut pas aller à l'Olympique de Marseille ? Thiago Motta, c'est un titi parisien, qu'est-ce qui se passe ? Vous me racontez des histoires », insiste Acherchour.