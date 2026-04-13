Scandale avec un jeune joueur : Le président du PSG intervient !

Alors que l'un de ses coéquipiers a été victime d'insultes racistes lors d'un match international, un jeune footballeur de la PSG Academy s'est interposé. Toutefois, le joueur de 13 ans s'est fait agresser. Alors que ce dernier a fini avec le nez cassé, Nasser Al-Khelaïfi - le président parisien - a tenu à intervenir.
D'après les indiscrétions d'ICI Paris Ile de France, un incident a eu lieu lors d'un match international de la PSG Academy. En effet, un jeune joueur parisien aurait été victime de chants racistes. S'étant interposé pour assurer sa défense, l'un de ses coéquipiers s'est fait agresser. Et le footballeur de 13 ans a eu le nez cassé.
PSG Academy : Un joueur victime de chants racistes
Toujours selon ICI Paris Ile de France, Nasser Al-Khelaïfi serait intervenu à la suite de ces insultes et de cette agression. En effet, le président du PSG aurait appelé la famille du joueur qui a eu le nez cassé, et ce, pour lui apporter son soutien. De surcroit, Nasser Al-Khelaïfi aurait invité les deux jeunes garçons à assister à un match de l'équipe première du PSG dans les prochaines semaines. Reste à savoir quand ils auront la chance de pouvoir voir de près les protégés de Luis Enrique.
PSG Academy : Agressé, un jeune de 13 ans a le nez cassé
Depuis le début de cette saison, de nombreux incidents racistes ont eu lieu. D'ailleurs, Kylian Mbappé - ancienne gloire du PSG - est également intervenu pour prendre la défense d'un de ses coéquipiers, à savoir Vinicius Jr. Alors que Gianluca Prestianni aurait qualifié le Brésilien de « singe » (mono en espagnol), Kylian Mbappé (27 ans) a craqué en plein match, s'en prenant au joueur de Benfica, et en zone mixte, dénonçant avec fermeté son attitude. Reste à savoir comment les instances dirigeantes comptent mettre un terme à ce fléau, qui est toujours récurrent dans le monde du football.