Scandale avec un jeune joueur : Le président du PSG intervient !

Amadou Diawara

Alors que l'un de ses coéquipiers a été victime d'insultes racistes lors d'un match international, un jeune footballeur de la PSG Academy s'est interposé. Toutefois, le joueur de 13 ans s'est fait agresser. Alors que ce dernier a fini avec le nez cassé, Nasser Al-Khelaïfi - le président parisien - a tenu à intervenir.

D'après les indiscrétions d'ICI Paris Ile de France, un incident a eu lieu lors d'un match international de la PSG Academy. En effet, un jeune joueur parisien aurait été victime de chants racistes. S'étant interposé pour assurer sa défense, l'un de ses coéquipiers s'est fait agresser. Et le footballeur de 13 ans a eu le nez cassé.

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PSG Academy : Un joueur victime de chants racistes Toujours selon ICI Paris Ile de France, Nasser Al-Khelaïfi serait intervenu à la suite de ces insultes et de cette agression. En effet, le président du PSG aurait appelé la famille du joueur qui a eu le nez cassé, et ce, pour lui apporter son soutien. De surcroit, Nasser Al-Khelaïfi aurait invité les deux jeunes garçons à assister à un match de l'équipe première du PSG dans les prochaines semaines. Reste à savoir quand ils auront la chance de pouvoir voir de près les protégés de Luis Enrique.