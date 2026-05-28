Didier Deschamps a déjà pris sa décision pour un retour à l’OM, un journaliste l’annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent devant les journalistes ce mercredi, Stéphane Richard, le futur président de l’OM, a écarté une possible arrivée de Didier Deschamps sur le banc de touche, et ce alors que le club phocéen est à la recherche d’un remplaçant à Habib Beye. Le journaliste Fabrice Hawkins souligne qu'il est peu probable que le sélectionneur de l'équipe de France envisage quant à lui un retour à Marseille.

Stéphane Richard n’attend pas le 2 juillet, date officielle de sa prise de fonction à la tête de l’OM, pour se montrer actif. Ce mercredi, le nouveau boss du club phocéen choisi par Frank McCourt a pris la parole devant les journalistes dans le cadre du lancement du club "Who’s Who" à Grand Central, siège de BFM Marseille Provence, l’occasion pour lui de confirmer la nomination prochaine de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. « Ce sera officialisé dans les prochaines heures », a-t-il fait savoir.

« Stéphane Richard a dit que Deschamps à l’OM ce n’était pas possible ? Je crois que c’est réciproque » Rapporté par RMC, le futur président de l’OM a également exclu la possibilité d'un retour de Didier Deschamps au poste d'entraîneur. Le sélectionneur des Bleus, qui s’apprête à quitter l’équipe de France au terme de l’équipe de France, n’avait de toute façon pas vu son nom circuler pour la succession de Habib Beye. D’ailleurs, pas sûr que le poste intéresse Deschamps. « Je crois que c’est réciproque », a souligné le journaliste Fabrice Hawkins sur RMC, confirmant qu’un retour à Marseille n’était pas dans les plans de l’intéressé.