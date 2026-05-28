OM : Mason Greenwood a donné son «feu vert» pour un transfert à 55M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu des besoins de l'OM sur le plan économique, un transfert de Mason Greenwood semble être l'une des options les plus crédibles. Et cela tombe bien puisque la presse italienne révèle que le numéro 10 de l'OM aurait donné son feu vert à un transfert vers l'AS Roma. Le montant de la transaction pourrait avoisiner les 55M€.

Le restructuration de l'OM a commencé en interne. Stéphane Richard a été nommé président après le départ de Pablo Longoria, et l'arrivée de Grégory Lorenzi est désormais imminente. L'ancien directeur sportif du Stade Brestois va remplacer Medhi Benatia comme l'a confirmé Stéphane Richard mercredi : « Oui le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures ». Et Grégory Lorenzi va avoir du pain sur la planche puisque de nombreux dossiers l'attendent en vue du mercato.

Greenwood vers l'AS Roma ? L'un des plus chauds concernera Mason Greenwood. Le numéro 10 de l'OM est le leader offensif marseillais depuis deux saisons, mais compte tenu du contexte économique, le club phocéen va être contraint de réaliser certaines ventes majeurs pour rééquilibrer ses comptes. Une situation qui n'a pas échappé à l'AS Roma. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'ailier anglais sera la priorité du club de la capitale italienne, qualifié pour la Ligue des champions, et le père et agent de Mason Greenwood aurait donné son feu vert pour ce transfert. L'OM réclamerait 55M€, une somme qui pourrait être financée par le transfert de Matías Soulé pour lequel Aston Villa serait prêt à offrir entre 35 et 40M€.