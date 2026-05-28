Kvaratskhelia cartonne au PSG : Son ancien club ne le digère toujours pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenu incontournable en très peu de temps au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia a permis au Napoli de récupérer la jolie somme de 70 millions d’euros en janvier 2025. Pas de quoi faire passer la pilule à Aurelio De Laurentiis, désireux à l’époque de conserver l’international géorgien.

Arrivé dans la capitale en janvier 2025 pour 70 millions d’euros, Khvicha Kvaratskhelia a joué un rôle majeur dans le premier sacre de l’histoire du PSG en Ligue des champions (3 buts et 2 passes décisives sur la phase à élimination directe) et affiche des statistiques encore plus impressionnantes sur l’exercice en cours, avec 10 buts et 6 passes décisives en 15 rencontres européennes. De quoi permettre à l’international géorgien d’entrer rapidement dans le cœur des supporters.

« Khvicha Kvaratskhelia ne voulait pas respecter ses engagements contractuels mal gérés par ses agents et sa famille » Aurelio De Laurentiis, de son côté, observe avec amertume la réussite de son ancien joueur au PSG. Interrogé par Le Parisien, le président du Napoli explique : « En un an à Naples, Kvara est devenu une star. Mais il ne voulait pas respecter ses engagements contractuels mal gérés par ses agents et sa famille. Le comparer à Maradona ne peut que me faire sourire. Maradona est incomparable, unique et irremplaçable. Même en tant qu’homme, il a été exceptionnel et un fidèle amoureux de Naples et du Napoli. C’était un bijou d’un milliard de carats ! »