«Qu'est-ce qu'il est ch*ant quand même» : Jérôme Rothen balance sur ses clashs avec Daniel Riolo dans l'After Foot !

Régulièrement présent dans l'After Foot, surtout pour débriefer à chaud les matches du PSG en Ligue des champions, Jérôme Rothen a plusieurs eu de vifs accrochages avec Daniel Riolo. L'ancien international français est d'ailleurs revenu sur cette période.
A la tête de sa propre émission Rothen s'enflamme sur RMC depuis 2021, Jérôme Rothen a petit-à-petit pris du recul avec l'After Foot. L'ancien joueur du PSG y intervenait en général après les matches de Ligue des champions du club parisien aux côtés de Daniel Riolo. Ce qui a valu des échanges musclés entre les deux hommes qui n'ont pas toujours la même vision du football. Mais cela n'empêche pas Jérôme Rothen se remémorait ces accrochages avec un brin de nostalgie.
«Daniel prend beaucoup de place et il parle beaucoup»
« Riolo ou Acherchour ? Daniel Riolo parce que... passionné de foot. On s'est bien chopés, on s'est bien attrapés. J'ai pris l'émission, mon émission, donc forcément je ne fais plus "L'After". Ca a été un manque à moment donné parce que débriefer les matches à chaud, c'est vraiment ce qui me plait. Mais Daniel prend beaucoup de place et il parle beaucoup. Il te coupe souvent la parole, et tout ça... Putain, qu'est-ce qu'il est chiant quand même. Mais je vais dire Daniel parce que ce qu'ils font avec "L'After" depuis 20 ans quand même, c'est une performance », confie-t-il dans une vidéo publiée sur le site de L'EQUIPE avant d'également être invité à trancher entre Christophe Dugarry et Eric Di Meco.
«On s'est bien chopés, on s'est bien attrapés»
« Christophe Dugarry ! Déjà parce qu'il n'est pas Marseillais (il explose de rire). Non je plaisante. Il n'a pas de calcul en fait. Il est sans filtre. Il peut attaquer n'importe qui, il s'en fout. C'est pour ça que je dis Duga par rapport à Eric. Eric fait plus omnisports. Alors, il vient dans "Rothen s'enflamme", mais il parle de tous les sports avec Vincent (Moscato). Et franchement, le binôme est incroyable », ajoute Jérôme Rothen.