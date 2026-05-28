«Qu'est-ce qu'il est ch*ant quand même» : Jérôme Rothen balance sur ses clashs avec Daniel Riolo dans l'After Foot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Régulièrement présent dans l'After Foot, surtout pour débriefer à chaud les matches du PSG en Ligue des champions, Jérôme Rothen a plusieurs eu de vifs accrochages avec Daniel Riolo. L'ancien international français est d'ailleurs revenu sur cette période.

A la tête de sa propre émission Rothen s'enflamme sur RMC depuis 2021, Jérôme Rothen a petit-à-petit pris du recul avec l'After Foot. L'ancien joueur du PSG y intervenait en général après les matches de Ligue des champions du club parisien aux côtés de Daniel Riolo. Ce qui a valu des échanges musclés entre les deux hommes qui n'ont pas toujours la même vision du football. Mais cela n'empêche pas Jérôme Rothen se remémorait ces accrochages avec un brin de nostalgie.

«Daniel prend beaucoup de place et il parle beaucoup» « Riolo ou Acherchour ? Daniel Riolo parce que... passionné de foot. On s'est bien chopés, on s'est bien attrapés. J'ai pris l'émission, mon émission, donc forcément je ne fais plus "L'After". Ca a été un manque à moment donné parce que débriefer les matches à chaud, c'est vraiment ce qui me plait. Mais Daniel prend beaucoup de place et il parle beaucoup. Il te coupe souvent la parole, et tout ça... Putain, qu'est-ce qu'il est chiant quand même. Mais je vais dire Daniel parce que ce qu'ils font avec "L'After" depuis 20 ans quand même, c'est une performance », confie-t-il dans une vidéo publiée sur le site de L'EQUIPE avant d'également être invité à trancher entre Christophe Dugarry et Eric Di Meco.