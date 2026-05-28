Bruno Genesio vers le Paris FC ou Monaco ? Jérôme Rothen le voit snober l'OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il semblait être le favori pour remplacer Habib Beye sur le banc de l’OM, Bruno Genesio a d’autres options, lui dont le départ du LOSC a été officialisé lundi. Le Paris FC et l’AS Monaco l’ont également contacté et, selon Jérôme Rothen, le voir refuser Marseille pour un de ces deux clubs est totalement possible.

C’était la tendance et elle s’est confirmée lundi : Bruno Genesio ne sera plus l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. Reste à savoir quelle sera la suite pour le technicien français âgé de 57 ans, qui a plusieurs options. La piste la plus chaude semblait mener à l’OM, à la recherche d’un remplaçant à Habib Beye, mais le Paris FC et l’AS Monaco l’ont également contacté, comme indiqué par RMC Sport.

« Tu as trois projets qui sont complètement différents » Bruno Genesio peut-il se permettre de refuser l’OM pour un de ces deux clubs ? C’est la question à laquelle a essayé de répondre Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC : « Oui. S’il a envie d’entraîner de nouveau, parce qu’il peut y avoir une usure. C’est à lui de le dire, en arrêtant de Lille, pourquoi il arrête, est-ce qu’il se laisse le temps, est-ce qu’il veut rebondir tout de suite ? Apparemment, quand t’es à l’écoute comme ça et que tu rencontres des dirigeants, ou que ton agent fait le job, c’est que tu veux repartir tout de suite. Donc automatiquement, tu as trois projets qui sont complètement différents. Surtout un qui est peut-être à l’opposé des deux autres, c’est l’Olympique de Marseille. Avec tout ce que ça représente, toutes les difficultés que ça représente, tous les coups à prendre à Marseille. Mais après, si ça marche, je pense que son travail aura encore plus de mérite et sera encore plus mis en avant, lui qui souffre un petit peu de ça, de cette image-là, c’est lui qui le dit. Bien sûr que si ça réussit à Marseille… Faire six bons mois à Marseille, c’est comme faire deux-trois bonnes saisons dans d’autres clubs. Peut-être que lui, vu que le temps est compté, parce qu’il a dit que c’était certainement son dernier club. Il a dit qu’il ne voulait pas entraîner jusqu’à 70 ans, je pense qu’il est toujours dans cette stratégie-là. »