Bruno Genesio vers le Paris FC ou Monaco ? Jérôme Rothen le voit snober l'OM

S’il semblait être le favori pour remplacer Habib Beye sur le banc de l’OM, Bruno Genesio a d’autres options, lui dont le départ du LOSC a été officialisé lundi. Le Paris FC et l’AS Monaco l’ont également contacté et, selon Jérôme Rothen, le voir refuser Marseille pour un de ces deux clubs est totalement possible.
C’était la tendance et elle s’est confirmée lundi : Bruno Genesio ne sera plus l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. Reste à savoir quelle sera la suite pour le technicien français âgé de 57 ans, qui a plusieurs options. La piste la plus chaude semblait mener à l’OM, à la recherche d’un remplaçant à Habib Beye, mais le Paris FC et l’AS Monaco l’ont également contacté, comme indiqué par RMC Sport.
« Tu as trois projets qui sont complètement différents »
Bruno Genesio peut-il se permettre de refuser l’OM pour un de ces deux clubs ? C’est la question à laquelle a essayé de répondre Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC : « Oui. S’il a envie d’entraîner de nouveau, parce qu’il peut y avoir une usure. C’est à lui de le dire, en arrêtant de Lille, pourquoi il arrête, est-ce qu’il se laisse le temps, est-ce qu’il veut rebondir tout de suite ? Apparemment, quand t’es à l’écoute comme ça et que tu rencontres des dirigeants, ou que ton agent fait le job, c’est que tu veux repartir tout de suite. Donc automatiquement, tu as trois projets qui sont complètement différents. Surtout un qui est peut-être à l’opposé des deux autres, c’est l’Olympique de Marseille. Avec tout ce que ça représente, toutes les difficultés que ça représente, tous les coups à prendre à Marseille. Mais après, si ça marche, je pense que son travail aura encore plus de mérite et sera encore plus mis en avant, lui qui souffre un petit peu de ça, de cette image-là, c’est lui qui le dit. Bien sûr que si ça réussit à Marseille… Faire six bons mois à Marseille, c’est comme faire deux-trois bonnes saisons dans d’autres clubs. Peut-être que lui, vu que le temps est compté, parce qu’il a dit que c’était certainement son dernier club. Il a dit qu’il ne voulait pas entraîner jusqu’à 70 ans, je pense qu’il est toujours dans cette stratégie-là. »
« L’OM est refusable pour Bruno Genesio »
« Ça lui appartient de savoir s’il veut vivre cette émotion très forte, mais dans les deux sens, avec du positif et du négatif », a ajouté Jérôme Rothen. « Ou avoir plus de calme, tout en étant sous pression, parce que dans un club comme Monaco, même si c’est plus calme, t’as l’impression que t’as plus de sérénité et de temps, mais en fait t’en as pas tant que ça parce que c’est un club qui doit gagner. Et puis le PFC, c’est peut-être le projet, par rapport aux deux autres, où il y aura encore plus de temps. Antoine (Arnault), je sais que c’est sa stratégie, il ne veut pas brûler les étapes. Donc l’OM est refusable pour Bruno Genesio. C’est mon avis. Il y a une période, si ça avait été il y a quelques années, peut-être que j’aurais dit : Marseille, ça se présente, t’y vas. Là, aujourd’hui, c’est complètement différent. »