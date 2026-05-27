OM - Mason Greenwood : Le jackpot déjà annoncé pour son futur club

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM ayant besoin de vendre rapidement, l’avenir de Mason Greenwood ne fait pas trop de doute et tout porte à croire qu’il quittera Marseille dans les prochaines semaines. L’ailier âgé de 24 ans pourrait prendre la direction de l’AS Rome et selon Swann Borsellino, son arrivée serait très bénéfique pour la Louve.

Après l’Angleterre, l’Espagne et la France, Mason Greenwood va-t-il découvrir un nouveau championnat la saison prochaine ? En Italie, l’AS Rome et son entraîneur Gian Piero Gasperini rêveraient de s’attacher ses services. Un montant d’environ 50M€ était évoqué dans la presse italienne et le joueur verrait cette destination d’un bon œil, d’autant plus que la Louve s’est qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

« Un joueur comme ça, ça peut te changer l’équipe » « Moi, très sincèrement, dans le championnat italien actuel, je trouve que tu recrutes un joueur comme ça… Pour moi, il y avait une sorte de fin de cycle à l’OM qui a besoin de vendre. À l’échelle du championnat italien actuel, aujourd’hui, avoir un Greenwood dans son effectif, quand tu vois ce qu’il est capable de produire sur certains matchs, si tu es capable de lui inculquer la culture tactique, tu t’achètes 15-20 buts avec un joueur qui est capable de te faire passer un cap sur le championnat. Je trouve qu’un joueur comme ça, ça peut te changer l’équipe », a réagi Swann Borsellino sur le plateau de L’Équipe de Greg.