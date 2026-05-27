OM - Mason Greenwood : Le jackpot déjà annoncé pour son futur club

L’OM ayant besoin de vendre rapidement, l’avenir de Mason Greenwood ne fait pas trop de doute et tout porte à croire qu’il quittera Marseille dans les prochaines semaines. L’ailier âgé de 24 ans pourrait prendre la direction de l’AS Rome et selon Swann Borsellino, son arrivée serait très bénéfique pour la Louve.
Après l’Angleterre, l’Espagne et la France, Mason Greenwood va-t-il découvrir un nouveau championnat la saison prochaine ? En Italie, l’AS Rome et son entraîneur Gian Piero Gasperini rêveraient de s’attacher ses services. Un montant d’environ 50M€ était évoqué dans la presse italienne et le joueur verrait cette destination d’un bon œil, d’autant plus que la Louve s’est qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des champions.
« Un joueur comme ça, ça peut te changer l’équipe »
« Moi, très sincèrement, dans le championnat italien actuel, je trouve que tu recrutes un joueur comme ça… Pour moi, il y avait une sorte de fin de cycle à l’OM qui a besoin de vendre. À l’échelle du championnat italien actuel, aujourd’hui, avoir un Greenwood dans son effectif, quand tu vois ce qu’il est capable de produire sur certains matchs, si tu es capable de lui inculquer la culture tactique, tu t’achètes 15-20 buts avec un joueur qui est capable de te faire passer un cap sur le championnat. Je trouve qu’un joueur comme ça, ça peut te changer l’équipe », a réagi Swann Borsellino sur le plateau de L’Équipe de Greg.
Greenwood aurait aimé rester à l’OM
Comme il l’a confié en marge des Trophées UNFP, Mason Greenwood n’aurait pourtant pas dit non à une troisième saison avec l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029. Selon le journaliste du JDD Jean-François Pérès, c’est « à regret » qu’il s’est résolu à partir, conscient de la situation économique du club, qui doit enregistrer plusieurs ventes avant la fin du mois de juin afin de ne pas être embêté par la DNCG.