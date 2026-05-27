Grégory Lorenzi à l'OM : Le nouveau rebondissement qui pourrait coûter de l'argent à McCourt

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Attendue depuis plusieurs jours, Stéphane Richard a confirmé ce mercredi l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, assurant que l’officialisation était imminente. Pourtant, l’OGC Nice, à qui le Corse de 42 ans avait donné son accord avant de finalement choisir Marseille, n’aurait pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

Présent ce jeudi à Marseille dans le cadre du lancement du club « Who’s Who » au siège de BFM Marseille, Stéphane Richard a confirmé que Grégory Lorenzi serait bien le prochain directeur sportif de l’OM : « Oui le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures. » Après 10 saisons passées à Brest, le Corse âgé de 42 ans devrait donc prendre la direction de la cité phocéenne.

L’OGC Nice ne digère toujours pas le changement d’avis de Lorenzi Toutefois, avant de choisir l’OM, Grégory Lorenzi s’était engagé avec l’OGC Nice et d’après les informations de Nice-Matin, les Aiglons ne comptent pas faciliter la tâche de leurs homologues marseillais. Si Lorenzi aurait contacté le Gym via courrier d’avocat pour négocier la rupture de cet accord, le club ne lui aurait pas répondu pour le moment, attendant de connaitre l’issue de son barrage retour face à l’ASSE et de savoir s’il sera en Ligue 1 ou non la saison prochaine. L’OM de son côté n’aurait entamé aucune démarche auprès de l’OGC Nice, qui compte bien faire valoir ses droits.