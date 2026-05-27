PSG - «C’est le coach du peuple» : Luis Enrique adoubé par une star du rap !

Luis Enrique dispose d’une grosse cote de popularité dans la capitale grâce aux succès du Paris Saint-Germain depuis son arrivée à l’été 2023. Le rappeur Rohff, fidèle supporter, est lui aussi sous le charme et imagine déjà l’Espagnol remporter une deuxième Ligue des champions de suite.
Nommé en 2023, Luis Enrique a métamorphosé le PSG et vise aujourd’hui un deuxième sacre de suite en Ligue des champions. Des discussions sont en cours pour la prolongation de l’entraîneur espagnol, engagé jusqu’en juin 2027. Le public parisien espère logiquement le voir prolonger, et le rappeur Rohff partage cette opinion.
« Ils ont ramené Messi, Neymar, Zlatan, Di Maria, Mbappé et il a suffi qu’ils changent le coach »
« Avec la vision de Luis Enrique, il nous reste encore de belles saisons, prédit la star du rap, interrogée par RMC. Le mec est investi, on dirait un savant fou du football. Moi, je le vois comme ça. Ce n’est pas Galtier, Tuchel ou les entraîneurs précédents. C’est le coach du peuple. Tu le vois en mode cycliste. Il est super humble. Il sait ce qu’il fait. Il est passionné et dévoué. C’est ça qu’on aime. Ce sera lui le plus difficile à remplacer, c’est certain. Ils ont ramené Messi, Neymar, Zlatan, Di Maria, Mbappé et il a suffi qu’ils changent le coach… Il nous ramène des inconnus et ils servent mieux l’équipe que des stars. »
« J’ai confiance en Luis Enrique »
Grand supporter du PSG, Rohff affiche une grande confiance avant la finale de Ligue des champions contre Arsenal ce samedi, au point de sortir la veille un morceau intitulé "Paris deux étoiles". « On a une vraie équipe, solidaire, disciplinée et concentrée. On a un coach qui ne dort pas. J’ai vu qu’il montait carrément sur une nacelle à l’entraînement pour voir le jeu en contre-plongée et analyser les séances. Il ne vit que pour la finale là. J’ai confiance en Luis Enrique. J’ai confiance en nos joueurs aussi, confie Rohff. Ils sont hyper investis, tout le monde mouille le maillot. Dembélé a eu un vrai temps de récupération, il presse, il défend. J’ai confiance en Kvaratskhelia aussi, c’est mon coup de cœur lui. Il est trop adroit. Il me fait penser au Kaka de l’époque. Ses remontées stratosphériques, ses dribbles, sa précision, sa lucidité devant les cages, c’est quelque chose. Il a assez de talent pour devenir Ballon d’or, même si le fait que l’équipe de Géorgie n’ait pas une renommée de classe mondiale, ça peut le freiner. Et puis on a Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes… on a vraiment une belle équipe. On a Marquinhos, toujours présent dans ces grands rendez-vous. Et comme je le dis, la meilleure défense, c’est l’attaque d’Hakimi. Comment ne pas être confiant? Après, il faut être prudent, je sais. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué… »