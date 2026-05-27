PSG - «C’est le coach du peuple» : Luis Enrique adoubé par une star du rap !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique dispose d’une grosse cote de popularité dans la capitale grâce aux succès du Paris Saint-Germain depuis son arrivée à l’été 2023. Le rappeur Rohff, fidèle supporter, est lui aussi sous le charme et imagine déjà l’Espagnol remporter une deuxième Ligue des champions de suite.

Nommé en 2023, Luis Enrique a métamorphosé le PSG et vise aujourd’hui un deuxième sacre de suite en Ligue des champions. Des discussions sont en cours pour la prolongation de l’entraîneur espagnol, engagé jusqu’en juin 2027. Le public parisien espère logiquement le voir prolonger, et le rappeur Rohff partage cette opinion.

« Ils ont ramené Messi, Neymar, Zlatan, Di Maria, Mbappé et il a suffi qu’ils changent le coach » « Avec la vision de Luis Enrique, il nous reste encore de belles saisons, prédit la star du rap, interrogée par RMC. Le mec est investi, on dirait un savant fou du football. Moi, je le vois comme ça. Ce n’est pas Galtier, Tuchel ou les entraîneurs précédents. C’est le coach du peuple. Tu le vois en mode cycliste. Il est super humble. Il sait ce qu’il fait. Il est passionné et dévoué. C’est ça qu’on aime. Ce sera lui le plus difficile à remplacer, c’est certain. Ils ont ramené Messi, Neymar, Zlatan, Di Maria, Mbappé et il a suffi qu’ils changent le coach… Il nous ramène des inconnus et ils servent mieux l’équipe que des stars. »