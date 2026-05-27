Frustré, Victor Wembanyama se fait reprendre de volée par la NBA

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La nuit dernière, les Spurs de San Antonio ont perdu le match 5 de la finale de conférence Ouest face au Thunder d’Oklahoma City (127-114). Auteur d’une prestation compliquée, Victor Wembanyama lui, ne s’est pas arrêté afin de parler à la presse, ce qui lui a valu un sérieux avertissement de la part de la NBA.

Un coup d’arrêt pour les Spurs de San Antonio. Défaits par OKC cette nuit, les partenaires de Victor Wembanyama sont désormais à une défaite d’une élimination en play-offs (3-2 en faveur du Thunder). Et clairement, le prodige français a sans doute réalisé son plus mauvais match sur la série sur ce match 5. Auteur néanmoins de 20 points avec 6 rebonds, « Wemby » a péché à distance avec zéro tirs à trois points réussis en cinq tentatives.

Wembanyama ne s’est pas arrêté face à la presse Surtout, le Français semblait frustré après la rencontre. Et comme le rapporte Sam Amick, journaliste pour The Athletic, Wembanyama ne s’est pas arrêté face à la presse afin de débriefer la rencontre comme d’habitude. Répondre en zone mixte après les matchs fait pourtant partie des obligations de la star des Spurs de San Antonio. Et selon le célèbre insider Shams Charania, cela n'a pas manqué puisque la NBA a lancé un avertissement au Français de 22 ans pour violation des règles d'accès aux médias.