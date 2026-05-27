NBA : Victor Wembanyama doit sauver les Spurs, ses coéquipiers lui mettent la pression !

Cette fois-ci, les Spurs sont dos au mur. Battu par le Thunder dans le match 5 de la finale de la Conférence Ouest, San Antonio n'a plus le droit à l'erreur et devra remporter les deux derniers matches pour espérer une qualification pour les Finales NBA. Et personne ne s'en cache à San Antonio, il faudra un grand Victor Wembanyama.
Battu à Oklahoma City (127-114), San Antonio n'a désormais plus le choix. Menés 3-2 dans la série, les Spurs doivent absolument remporter les deux derniers matches afin de se qualifier pour les Finales NBA, et en cas de match 7, ce sera sur le parquet du Thunder. Mais avant d'espérer pouvoir jouer la qualification dans un ultime match à l'extérieur, la franchise californienne devra absolument s'imposer à domicile lors du match 6. Et pour cela, les Spurs auront besoin d'un grand Victor Wembanyama.
Les Spurs attendent Wembanyama au tournant
En effet, le Français a semblé très émoussé alors qu'il disputait son 16e match de playoffs. Auteur de 20 points et 6 rebonds, Wemby a surtout péché par son adresse au tir avec un 4 sur 15 loin de ses standards habituels et surtout un 0 sur 5 à trois points qui fait très mal. Par conséquent, Mitch Johnson espère que son leader va retrouver son adresse rapidement. « On a besoin de lui, on a besoin qu'il prenne plus de 15 tirs, même avec ses lancers francs du jour. Il doit marquer plus que 20 points », lance-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant d'ajouter que « pour battre une équipe de ce calibre, dans sa salle, avec un tel enjeu, il faut qu'on soit bien meilleurs. »
«On a besoin de lui, on a besoin qu'il prenne plus de 15 tirs»
Même son de cloche concernant Stephon Castle. Le meneur des Spurs a commenté la prestation de Victor Wembanyama. « Ils envoient plusieurs joueurs sur lui, c'est difficile. Il veut faire la bonne action, il veut gagner. C'est notre meilleur joueur, on a besoin qu'il soit agressif et ça ouvrira des espaces pour d'autres », assure celui qui a inscrit 24 points dans ce match 5 avant d'ajouter qu'il compte bien « trouver le moyen de revenir ici pour un match 7. On a toujours bien joué quand on s'est retrouvés dans des situations difficiles cette saison, je suis impatient de voir comment on va répondre. On s'est créé de bons avantages sur le terrain, mais on n'a pas mis nos tirs (12/41 à trois points). On va essayer de faire la même chose, de garder confiance dans notre plan. C'est ce qui nous a amenés aussi loin et je crois que c'est ce qui nous ramènera ici. »