NBA : Victor Wembanyama doit sauver les Spurs, ses coéquipiers lui mettent la pression !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette fois-ci, les Spurs sont dos au mur. Battu par le Thunder dans le match 5 de la finale de la Conférence Ouest, San Antonio n'a plus le droit à l'erreur et devra remporter les deux derniers matches pour espérer une qualification pour les Finales NBA. Et personne ne s'en cache à San Antonio, il faudra un grand Victor Wembanyama.

Battu à Oklahoma City (127-114), San Antonio n'a désormais plus le choix. Menés 3-2 dans la série, les Spurs doivent absolument remporter les deux derniers matches afin de se qualifier pour les Finales NBA, et en cas de match 7, ce sera sur le parquet du Thunder. Mais avant d'espérer pouvoir jouer la qualification dans un ultime match à l'extérieur, la franchise californienne devra absolument s'imposer à domicile lors du match 6. Et pour cela, les Spurs auront besoin d'un grand Victor Wembanyama.

Les Spurs attendent Wembanyama au tournant En effet, le Français a semblé très émoussé alors qu'il disputait son 16e match de playoffs. Auteur de 20 points et 6 rebonds, Wemby a surtout péché par son adresse au tir avec un 4 sur 15 loin de ses standards habituels et surtout un 0 sur 5 à trois points qui fait très mal. Par conséquent, Mitch Johnson espère que son leader va retrouver son adresse rapidement. « On a besoin de lui, on a besoin qu'il prenne plus de 15 tirs, même avec ses lancers francs du jour. Il doit marquer plus que 20 points », lance-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant d'ajouter que « pour battre une équipe de ce calibre, dans sa salle, avec un tel enjeu, il faut qu'on soit bien meilleurs. »