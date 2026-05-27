Kylian Mbappé «va marquer une époque au Real Madrid» : Vinicius Jr prend les paris !

Malgré le nombre de buts étourdissant qu’il inscrit chaque saison au Real Madrid, Kylian Mbappé n’est absolument pas en odeur de sainteté de l’autre côté des Pyrénées. Pire, les critiques fusent avec notamment quelques demandes de départ de la part des suiveurs du club espagnol. Pas de quoi inquiéter Vinicius Jr qui a donné rendez-vous à tous ses détracteurs.
40 buts pour son baptême de feu au Real Madrid et 42 réalisations pour la saison de la confirmation. D’un point de vue purement personnel et statistique, Kylian Mbappé est en feu depuis sa signature à la Casa Blanca à l’été 2024. Il a été le meilleur buteur du club et de la Liga à chaque fois. Le Soulier d’or européen n’a toutefois pas été l’un des artisans phares d’un trophée majeur de son équipe pour la simple et bonne raison que depuis son arrivée, le Real Madrid n’a eu que la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale à se mettre sous la dent.
Kylian Mbappé critiqué en Espagne
Ces dernières semaines, de par son attitude et ses sorties tant personnelles que médiatiques, Kylian Mbappé s’est retrouvé sous le feu des critiques de l’autre côté des Pyrénées. Certains journalistes espagnols réclament même son départ du Real Madrid. Il en va de même pour une partie des socios qui ont signé en masse une pétition pour que son départ intervienne avant l’expiration de son contrat le 30 juin 2029. Néanmoins, Kylian Mbappé peut compter sur l’autre star du Real Madrid en la personne de Vinicius Jr.
«Un joueur légendaire qui va marquer une époque au Real Madrid, et dans le football, il est déjà en train de le faire»
L’attaquant brésilien du Real Madrid s’est confié sur Caze TV sur le cas Mbappé, promettant aux supporters qu’il laissera un héritage « légendaire ». « J'ai toujours eu de bonnes relations avec Mbappé. Je lui envoyais sans cesse des messages pour le convaincre de venir à Madrid. Nous n'avons pas encore réussi à jouer ensemble comme nous le voulions, ni à remporter les titres que les supporters attendent, mais très bientôt, nous allons renverser la situation. (…) C’est un joueur incroyable, il a déjà remporté une Coupe du monde, marqué trois buts en finale… C’est un joueur légendaire qui va marquer une époque au Real Madrid, et dans le football, il est déjà en train de le faire ». Le rendez-vous est pris.