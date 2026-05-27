Kylian Mbappé «va marquer une époque au Real Madrid» : Vinicius Jr prend les paris !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Malgré le nombre de buts étourdissant qu’il inscrit chaque saison au Real Madrid, Kylian Mbappé n’est absolument pas en odeur de sainteté de l’autre côté des Pyrénées. Pire, les critiques fusent avec notamment quelques demandes de départ de la part des suiveurs du club espagnol. Pas de quoi inquiéter Vinicius Jr qui a donné rendez-vous à tous ses détracteurs.

40 buts pour son baptême de feu au Real Madrid et 42 réalisations pour la saison de la confirmation. D’un point de vue purement personnel et statistique, Kylian Mbappé est en feu depuis sa signature à la Casa Blanca à l’été 2024. Il a été le meilleur buteur du club et de la Liga à chaque fois. Le Soulier d’or européen n’a toutefois pas été l’un des artisans phares d’un trophée majeur de son équipe pour la simple et bonne raison que depuis son arrivée, le Real Madrid n’a eu que la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale à se mettre sous la dent.

Kylian Mbappé critiqué en Espagne Ces dernières semaines, de par son attitude et ses sorties tant personnelles que médiatiques, Kylian Mbappé s’est retrouvé sous le feu des critiques de l’autre côté des Pyrénées. Certains journalistes espagnols réclament même son départ du Real Madrid. Il en va de même pour une partie des socios qui ont signé en masse une pétition pour que son départ intervienne avant l’expiration de son contrat le 30 juin 2029. Néanmoins, Kylian Mbappé peut compter sur l’autre star du Real Madrid en la personne de Vinicius Jr.