PSG/Arsenal - Saliba se lâche sur son futur duel avec Dembélé : «C’est toujours chiant de jouer contre»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi soir, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions (18h). Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé sera attendu au tournant par la défense des « Gunners ». William Saliba a d’ailleurs confié que jouer face au numéro 10 parisien était toujours une tâche assez pénible. Explications.

Le choc approche. Samedi à 18h, le PSG et Arsenal s’affronteront en finale de la Ligue des Champions. Récemment sacré meilleur joueur de Ligue 1, Ousmane Dembélé va aborder cette finale en pleine décontraction. Meilleur joueur de la C1 la saison passée, le Ballon d’Or en titre aura à cœur de porter les siens vers un deuxième sacre européen consécutif. Cependant, pour Dembélé et pour tous les attaquants du PSG, la tâche ne sera pas aisée face à la meilleure défense de la compétition.

« On sait que c’est toujours chiant de jouer contre Ousmane, c’est le Ballon d’Or » William Saliba, qui connaît bien Ousmane Dembélé en sélection, s’est livré à Canal + sur le fait d’affronter l’un des meilleurs joueurs au monde : « Il y en a un de nous deux qui devra aller le chercher (Gabriel ou Saliba). Des fois, ce sera moi, des fois lui. On sait que c’est toujours chiant de jouer contre Ousmane, c’est le Ballon d’Or. C’est un joueur extraordinaire, ça va être dur de jouer contre lui, mais ça va aussi être dur de jouer contre nous. Ce sera un bon match mais il faudra qu’on soit bien concentrés, et on va essayer de tous les bloquer », a ainsi confié le défenseur central.