Accusé d’avoir snobé le PSG, Samir Nasri répond cash : «Ce n’est pas la réalité»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Consultant pour Canal +, Samir Nasri ne sera pas du voyage à Budapest afin de couvrir la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal ce samedi. Déjà absent sur la finale de l’année dernière, l’ancien joueur de l’OM avait été accusé de vouloir snober le club parisien, ce qui n’est pas vrai selon lui.

Ce samedi (18h), le PSG et Arsenal s’affrontent en finale de la Ligue des Champions. Forcément, Canal + va déployer une équipe afin de couvrir l’événement depuis Budapest. Mais comme l’a révélé le Parisien ce mercredi, Samir Nasri lui, ne sera pas de la partie. Alors que le quotidien annonçait que l’ancien joueur de l’OM n’avait pas aimé les insultes reçues de la part des supporters parisiens à Munich en demi-finale, le consultant a décidé de démentir cette version dans les colonnes de l’Equipe.

« Ça fait partie du jeu en tant qu'ancien Marseillais de me faire insulter par des supporters parisiens » « Ça fait partie du jeu en tant qu'ancien Marseillais de me faire insulter par des supporters parisiens... Même si je pense qu'ils avaient d'autres choses à faire, comme fêter une qualification en finale (sourire). En revanche, ce n'est pas pour cela que je ne vais pas à Budapest pour la finale. C'est PSG-Arsenal, il vaut mieux avoir Robert Pires qui est à fond pour les Gunners et David Ginola qui est à fond pour le PSG que quelqu'un de neutre, comme moi, sur le plateau », a ainsi confié Samir Nasri. Alors que l’ancien joueur de l’OM était également absent pour la finale de 2025 et que certains l’ont accusé de snober le PSG, ce dernier a également démenti cette option.