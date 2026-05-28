Kimpembe prêt à retrouver l’équipe de France : Cet objectif improbable après son départ du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il n’a plus porté le maillot de l’équipe de France depuis 2022, avant sa rupture du tendon d’Achille, Presnel Kimpembe n’a pas tiré un trait sur sa carrière internationale, et ce malgré son départ du Paris Saint-Germain pour le Qatar l’été dernier.

Longtemps écarté des terrains en raison d’une rupture du tendon d’Achille, Presnel Kimpembe n’a plus jamais retrouvé le niveau qui était le sien depuis. Le titi parisien s’est d’ailleurs contenté d’une poignée de matches après sa blessure survenue en février 2023, jusqu’à son départ pour le Qatar SC l’été dernier. Ce qui n’empêche pas l’ancien défenseur du PSG de rester ambitieux pour la suite de sa carrière.

« Tout ça ce n'est pas fini » « J’ai seulement 30 ans, j’ai encore du temps ! Je vais rattraper ces deux années sans jouer. Aujourd’hui, je me sens bien », disait-il récemment, dans un entretien accordé au Parisien à l’occasion de la sortie de son livre. Face à Marc-Olivier Fogiel dans la matinale de RTL ce jeudi, le joueur en a rajouté une couche au moment d’être interrogé sur l’équipe de France. « Je savais que je n'allais pas être sélectionné, répond-il à une question sur le Mondial 2026. Il faut être compétitif, pouvoir jouer, enchaîner les matchs tous les trois jours, jouer la Champions League. Je ne suis pas dupe. Tout ça ce n'est pas fini, mais en tout cas ce n'est pas le cas actuellement ».