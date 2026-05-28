«L’équipe de France reste et restera un objectif» : Zinedine Zidane reçoit déjà un appel du pied

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps connait actuellement ses derniers instants comme sélectionneur de l’équipe de France. En effet, après la Coupe du monde, il quittera ses fonctions et devrait être remplacé par Zinedine Zidane. Alors que la première liste de l’ancien du Real Madrid sera très attendu, celui qu’on annonce prochainement à la tête des Bleus reçoit déjà quelques appels du pied.

Jusqu’à présent, rien n’a encore été officialisé concernant l’identité du successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Après la Coupe du monde, l’actuel sélectionneur des Bleus s’en ira et aujourd’hui encore, on ne sait toujours pas qui viendra le remplacer. Il n’empêche qu’un candidat en particulier se détache : Zinedine Zidane. Libre depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zizou n’a pas caché son rêve de diriger les Bleus. Cela pourrait devenir réalité d’ici quelques mois. Et forcément, avec l’arrivée d’un nouveau sélectionneur, cela pourrait rebattre les cartes et ouvrir la porte à de nouvelles têtes.

« Je vais toujours faire comme j’ai su faire, travailler et donner le meilleur de moi-même » Qui seront les joueurs appelés par Zinedine Zidane pour sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France ? Auteur d’une bonne saison avec Côme en Italie, Maxence Caqueret garde les Bleus dans un coin de sa tête. Pas appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde, le milieu de terrain a fait savoir au micro de RMC ce mercredi : « Je partais un peu plus loin que certains joueurs qui sont depuis là depuis quelques temps. Après, l’équipe de France reste et restera un objectif pour moi malgré cette non-convocation. En tout cas, je vais toujours faire comme j’ai su faire, travailler et donner le meilleur de moi-même pour espérer atteindre cet objectif qui est mon premier objectif dans le football ».