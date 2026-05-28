Julian Alvarez : Le PSG est fixé, la rencontre décisive révélée en Espagne pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans le viseur du Paris Saint-Germain, Julian Alvarez semble finalement parti pour rester en Liga, mais pas à l’Atlético de Madrid. Le FC Barcelone est passé à l’action pour l’international argentin de 26 ans selon les dernières informations venues de Catalogne. Un transfert est espéré avant le début de la Coupe du monde.

Actuellement focalisée sur sa finale de Ligue des champions contre Arsenal (samedi 30 mai à 18h), la direction du Paris Saint-Germain a mis en stand-by ses dossiers du mercato, tout en ayant déjà identifié certaines cibles. Prêt à quitter l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez suscite notamment les convoitises du club de la capitale. « Il n’a absolument aucune intention de signer un nouveau contrat avec l’Atlético de Madrid. C’est sûr et certain, a déjà fait savoir le journaliste Fabrizio Romano sur le dossier. Il y a eu énormément de news sur le sujet : Julian va prolonger, avec beaucoup d’argent. Mais cela n’a rien à voir avec un contrat de 7, 8, 10 ou 12M€. Julian Alvarez ne prolongera pas avec l’Atlético de Madrid, c’est acté à 100% ».

Le FC Barcelone en pole « La situation est donc absolument ouverte, toutes les portes sont ouvertes », avait conclu Fabrizio Romano au sujet de l’international argentin, sous contrat jusqu’en 2023. Si le PSG semble donc avoir le champ libre pour Julian Alvarez, le dossier pourrait être perdu d’avance. Et pour cause, le FC Barcelone est en pole et vient de connaître une avancée significative.