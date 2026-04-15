PSG : Ousmane Dembélé offre un cadeau à Luis Enrique… qui le refuse !

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Liverpool en quart de finale retour de Ligue des champions. Comme à l’aller, les Parisiens se sont imposés 2-0, cette fois grâce à un doublé de Luis Enrique. Après la rencontre, l’attaquant parisien a voulu faire un beau cadeau à Luis Enrique, mais l’entraîneur espagnol a préféré le refuser.

Pour la troisième année consécutive, le PSG verra les demi-finales de la Ligue des champions. Après sa victoire acquise au Parc des princes lors du quart de finale aller contre Liverpool (2-0), le club de la capitale a récidivé, cette fois à Anfield, en s’imposant encore sur le score de 2-0. Les Parisiens peuvent remercier Ousmane Dembélé, qui a inscrit un doublé en seconde période.

L’image d’une nouvelle soirée magique à Anfield. ✨



Après la qualification du PSG face à Liverpool (2-0), Ousmane Dembélé a voulu honorer son coach en lui offrant son trophée d’Homme du Match. La réponse de Luis Enrique ? Un refus plein de classe et d’humilité. 🙅‍♂️🇪🇸



💭 « Il… pic.twitter.com/QKecmdGLyi — Foot Mercato (@footmercato) April 15, 2026

Luis Enrique refuse un cadeau d’Ousmane Dembélé Grâce à ce beau doublé, Ousmane Dembélé a reçu le trophée d’homme du match, mais il n’a pas voulu le garder. En effet, le Ballon d’or a tenté de l’offrir à Luis Enrique, mais ce dernier a refusé. « Il plaisantait ! Je ne peux pas recevoir ce trophée ! Il le mérite ! L’équipe le mérite ! Pour avoir ce trophée, vous avez besoin de toute l'équipe ! », a déclaré le coach du PSG en conférence de presse.