PSG : Ousmane Dembélé offre un cadeau à Luis Enrique… qui le refuse !

Mardi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Liverpool en quart de finale retour de Ligue des champions. Comme à l’aller, les Parisiens se sont imposés 2-0, cette fois grâce à un doublé de Luis Enrique. Après la rencontre, l’attaquant parisien a voulu faire un beau cadeau à Luis Enrique, mais l’entraîneur espagnol a préféré le refuser.
Pour la troisième année consécutive, le PSG verra les demi-finales de la Ligue des champions. Après sa victoire acquise au Parc des princes lors du quart de finale aller contre Liverpool (2-0), le club de la capitale a récidivé, cette fois à Anfield, en s’imposant encore sur le score de 2-0. Les Parisiens peuvent remercier Ousmane Dembélé, qui a inscrit un doublé en seconde période.
Luis Enrique refuse un cadeau d’Ousmane Dembélé
Grâce à ce beau doublé, Ousmane Dembélé a reçu le trophée d’homme du match, mais il n’a pas voulu le garder. En effet, le Ballon d’or a tenté de l’offrir à Luis Enrique, mais ce dernier a refusé. « Il plaisantait ! Je ne peux pas recevoir ce trophée ! Il le mérite ! L’équipe le mérite ! Pour avoir ce trophée, vous avez besoin de toute l'équipe ! », a déclaré le coach du PSG en conférence de presse.
Le Real Madrid ou le Bayern Munich pour le PSG
Pour le moment, le PSG ne connaît pas encore son adversaire en demi-finale de Ligue des champions. Le club de la capitale sait toutefois qu’il affrontera soit le Bayern Munich soit le Real Madrid. Le match retour entre les deux équipes a lieu ce mercredi soir en Allemagne et à l’aller ce sont les hommes de Vincent Kompany qui s’étaient imposés 2-1 grâce à des réalisations de Harry Kane et de Luis Diaz. Kylian Mbappé avait de son côté donné un peu d’espoir à la Casa Blanca en réduisant le score à la 74ème minute.