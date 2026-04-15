Daniel Riolo en couple avec une célèbre femme : La star de RMC dévoile les secrets de leur amour

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En couple depuis 2013 avec une femme que les téléspectateurs ont l’habitude de voir sur le petit écran, Daniel Riolo, figure phare de l’After Foot, a dévoilé au micro de RMC les ingrédients d’une histoire d’amour qui dure. Habitué à hausser le ton dans les émissions, le journaliste privilégie l’inverse en privé.

On a l’habitude de l’entendre sur le style de jeu de Didier Deschamps ou bien les prestations des joueurs du PSG, mais Daniel Riolo intervient également sur des sujets très éloignés du ballon rond dans l’émission Estelle Midi comme ce fut encore le cas ce mardi. Le journaliste sportif a pris part à un débat sur les secrets d’un couple qui dure en évoquant sa propre histoire avec une célèbre femme.

❤️ Un couple qui dure



🎙️ @DanielRiolo : "C'est d'être avec quelqu'un avec qui on est d'accord, qui nous ressemble ! S'il faut passer son temps à s'engueuler, quel enfer ! Tu vas faire toute une vie qui ne pense pas pareil politiquement, sur l'éducation ? Je ne comprends pas..." pic.twitter.com/0c1vF8bgHy — Estelle Midi (@EstelleMidi) April 14, 2026

Daniel Riolo révèle le « secret d’un couple qui dure » Cela fait plusieurs années que Daniel Riolo partage la vie de Géraldine Maillet, ancienne mannequin devenue romancière et réalisatrice, mais aussi connue du grand public pour sa présence dans l’équipe de Cyril Hanouna dans l’émission Touche pas à mon poste sur C8 puis Tout beau, tout neuf sur W9 depuis la rentrée. Une histoire d'amour visiblement très stable qui marche pour une raison simple selon l’éditorialiste de l’After Foot. « Le secret d’un couple qui dure ? C’est d’être avec quelqu’un avec qui on est d’accord, qui se ressemblent, qui voit la vie de la même façon, qui veut voir dans le même direction. S'il faut passer son temps à s’engueuler à la maison, quel enfer », a-t-il réagi sur RMC.