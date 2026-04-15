Daniel Riolo en couple avec une célèbre femme : La star de RMC dévoile les secrets de leur amour

En couple depuis 2013 avec une femme que les téléspectateurs ont l’habitude de voir sur le petit écran, Daniel Riolo, figure phare de l’After Foot, a dévoilé au micro de RMC les ingrédients d’une histoire d’amour qui dure. Habitué à hausser le ton dans les émissions, le journaliste privilégie l’inverse en privé.
On a l’habitude de l’entendre sur le style de jeu de Didier Deschamps ou bien les prestations des joueurs du PSG, mais Daniel Riolo intervient également sur des sujets très éloignés du ballon rond dans l’émission Estelle Midi comme ce fut encore le cas ce mardi. Le journaliste sportif a pris part à un débat sur les secrets d’un couple qui dure en évoquant sa propre histoire avec une célèbre femme.
Daniel Riolo révèle le « secret d’un couple qui dure »
Cela fait plusieurs années que Daniel Riolo partage la vie de Géraldine Maillet, ancienne mannequin devenue romancière et réalisatrice, mais aussi connue du grand public pour sa présence dans l’équipe de Cyril Hanouna dans l’émission Touche pas à mon poste sur C8 puis Tout beau, tout neuf sur W9 depuis la rentrée. Une histoire d'amour visiblement très stable qui marche pour une raison simple selon l’éditorialiste de l’After Foot. « Le secret d’un couple qui dure ? C’est d’être avec quelqu’un avec qui on est d’accord, qui se ressemblent, qui voit la vie de la même façon, qui veut voir dans le même direction. S'il faut passer son temps à s’engueuler à la maison, quel enfer », a-t-il réagi sur RMC.
« Voir les choses de la même façon et être dans le bonheur quotidien »
« Si l’excitation dans la vie est de s’engueuler avec sa femme, je vous laisse cette excitation, moi je préfère l’osmose et regarder dans la même direction, voir les choses de la même façon et être dans le bonheur quotidien de cette façon-là, plutôt que s’engueuler sans arrêt, a ajouté Daniel Riolo. Être en désaccord, ça veut dire quoi ? Tu vas faire toute une vie avec quelqu’un qui ne pense pas la même chose que toi politiquement, qui ne voit pas de la même façon comment tu vas éduquer tes enfants… Pardon, je ne comprends pas ».