PSG : Luis Fernandez répond aux attaques de Ronaldinho sur Netflix !

Alexis Brunet

Jeudi sortira sur Netflix une mini-série retraçant la carrière de Ronaldinho. Quelques extraits sont déjà sortis, dont un où l’ancien joueur du PSG ne veut pas citer le nom de Luis Fernandez et préfère l’appeler "l’autre". Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que l’entraîneur passé par Paris réponde au champion du monde brésilien.

« Laurent Perpère a été une figure paternelle pour moi. J'ai beaucoup de belles choses à dire sur lui. L'autre ? (Luis Fernandez) Je n'ai rien à dire (rires). » Par ces mots, Ronaldinho s’est quelque peu payé la tête de Luis Fernandez dans sa mini-série qui sort ce jeudi sur Netflix. Depuis le passage du Brésilien à Paris au début des années 2000, les relations ont toujours été compliquées entre les deux hommes, notamment car l’ancien coach du PSG avait tendance à mettre l’attaquant sur le banc, surtout lors de sa deuxième saison en France.

RONALDINHO: THE ONE AND ONLY, a new documentary series, premieres April 16.



Follow the life and career of Brazilian soccer star Ronaldinho, tracing his journey from young prodigy to global sports icon. pic.twitter.com/9yBpOwsHkX — Netflix (@netflix) April 2, 2026

Luis Fernandez évoque l’hygiène de vie de Ronaldinho Dans cette mini-série, Luis Fernandez fait partie des personnages interrogés. L’ancien coach du PSG évoque notamment l’hygiène de vie parfois douteuse du Brésilien. « Des gens qui travaillaient dans le monde de la nuit me disaient qu'il sortait faire la fête les veilles de match. Et qu'il rentrait à 6 ou 7 heures du matin, il se couchait à l'aube. » Ce sens prononcé pour la fête était l’une des raisons qui expliquaient le fait que Ronaldinho restait parfois sur le banc.