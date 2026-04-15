Un champion du monde 98 victime d'une escroquerie, l'arnaque à plusieurs millions d'euros !

Amadou Diawara

Un champion du monde 98 aurait été victime d'une grosse arnaque. Ayant obtenu gain de cause devant la justice en 2021, cet ancien joueur devait récupérer environ 2M€ à la suite d'une escroquerie. Toutefois, le coupable n'a jamais versé la somme. Ce lundi, la cour d'appel du tribunal civil a ordonné la vente d'une maison à Toulouse, mais cela ne suffira pas à éponger ses dettes.

Le 12 juillet 1998, l'équipe de France a décroché sa toute première étoile. En effet, les Bleus d'Aimé Jacquet ont remporté la Coupe du Monde, et ce, grâce à leur carton face au Brésil. Les Tricolores ayant fait tomber le Brésil de Ronaldo sur le score de 3-0. Pour rappel, Zinedine Zidane a inscrit un doublé de la tête sur corner, avant qu'Emmanuel Petit n'aggrave la marque dans les derniers instants de la partie.

Zinedine Zidane : Une star du foot prévient les joueurs de l’équipe de France ! https://t.co/Zlii0bN0VF — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Fabien Barthez victime d'une arnaque à 2M€ Gardien numéro 1 de l'équipe de France à la Coupe du Monde 1998, Fabien Barthez n'a jamais connu une plus belle émotion que le premier sacre de l'histoire des Bleus. « Quand c'est fini, est-ce la même émotion que lorsque vous avez remporté la Ligue des champions en 1993 avec Marseille ? Ça n'a rien à voir. Avec Marseille, j'avais à peine vingt-deux piges (il les aura un mois après la finale), un âge où tu ne peux pas vivre les choses pleinement. Là, au coup de sifflet final, j'ai vu ma vie en accéléré, comme quand tu es en train de crever, sauf que tu n'es pas en train de mourir. Je me suis revu à Lavelanet (Ariège) à dix ans. J'en ai chialé, mais pas de joie, d'émotion, ça m'a coupé la respiration. Vous n'aviez rien connu de tel ? Tu pourrais gagner quinze fois la Ligue des champions, ça ne vaudra jamais ça. La France entière s'est arrêtée de vivre pour cet instant-là, et nous ne nous en rendions pas compte », avait-il déclaré lors d'un entretien accordé à L'Equipe en mai 2018.