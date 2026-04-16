Kylian Mbappé et son retour de blessure au Real Madrid : Les chiffres qui font très mal

Victime d'une blessure au genou, Kylian Mbappé a manqué plusieurs semaines de compétition avec le Real Madrid. De retour depuis le 4 avril, le numéro 10 merengue enchaine les mauvais résultats avec son club. Pourtant, la Maison-Blanche était sur une série de cinq victoires sans Kylian Mbappé (27 ans).
Touché au genou depuis décembre, Kylian Mbappé a continué à jouer pendant quelques mois. Ce qui a aggravé sa blessure. Contraint de rester éloigné des terrains, Kylian Mbappé a manqué plusieurs semaines de compétition en mars. Pendant l'absence de l'attaquant français, le club merengue a enchainé les bons résultats. En effet, le Real Madrid a remporté cinq matchs d'affilée : contre le Celta Vigo (2-1), contre Manchester City (3-0 et 2-1), face à Elche (4-1), et face à l'Atlético de Madrid (3-2). Toutefois, lorsque Kylian Mbappé a effectué son grand retour, l'écurie emmenée par Alvaro Arbeloa a perdu de sa superbe.
Real Madrid : Cinq victoires de suite sans Kylian Mbappé
Kylian Mbappé a retrouvé la compétition le 4 avril. Cependant, depuis le retour de son numéro 10, le Real Madrid n'a pas remporté le moindre match. Plus précisément, la Maison-Blanche a perdu trois rencontres (Majorque 2-1, Bayern 2-1 et 4-3) et a été tenu en échec par par Gérone (1-1).
Real Madrid : Quatre matchs sans victoire avec Kylian Mbappé
Distancé par le FC Barcelone en championnat, le Real Madrid a perdu des points précieux dans la course pour le titre ces dernières semaines. En effet, le club présidé par Florentino Pérez comptabilise 70 unités, soit neuf de moins que le FC Barcelone (79) leader de la Liga. Eliminé par le Bayern en Ligue des Champions, le Real Madrid pourrait donc réaliser une saison blanche. Pour rappel, la bande à Kylian Mbappé a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Barça, et a été battu par Albacete en huitième de finale de la Coupe du Roi.