Amadou Diawara

Victime d'une blessure au genou, Kylian Mbappé a manqué plusieurs semaines de compétition avec le Real Madrid. De retour depuis le 4 avril, le numéro 10 merengue enchaine les mauvais résultats avec son club. Pourtant, la Maison-Blanche était sur une série de cinq victoires sans Kylian Mbappé (27 ans).

Touché au genou depuis décembre, Kylian Mbappé a continué à jouer pendant quelques mois. Ce qui a aggravé sa blessure. Contraint de rester éloigné des terrains, Kylian Mbappé a manqué plusieurs semaines de compétition en mars. Pendant l'absence de l'attaquant français, le club merengue a enchainé les bons résultats. En effet, le Real Madrid a remporté cinq matchs d'affilée : contre le Celta Vigo (2-1), contre Manchester City (3-0 et 2-1), face à Elche (4-1), et face à l'Atlético de Madrid (3-2). Toutefois, lorsque Kylian Mbappé a effectué son grand retour, l'écurie emmenée par Alvaro Arbeloa a perdu de sa superbe.

Ligue des Champions : Kylian Mbappé s’offre deux nouveaux records ! https://t.co/6mEv6Lwaza — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Real Madrid : Cinq victoires de suite sans Kylian Mbappé Kylian Mbappé a retrouvé la compétition le 4 avril. Cependant, depuis le retour de son numéro 10, le Real Madrid n'a pas remporté le moindre match. Plus précisément, la Maison-Blanche a perdu trois rencontres (Majorque 2-1, Bayern 2-1 et 4-3) et a été tenu en échec par par Gérone (1-1).