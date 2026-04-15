Kylian Mbappé : Ça rappelle une polémique impliquant Zinedine Zidane

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs du monde. Pourtant, malgré ce statut, on a énormément de choses à redire sur l’attaquant français, pas épargné par les critiques dans la presse ibérique. De nombreuses questions se posent ainsi sur Mbappé de l’autre côté des Pyrénées, de quoi rappeler à certains ce qui a pu se dire par le passé avec Zinedine Zidane.

Depuis quelques semaines maintenant, on parle beaucoup de Kylian Mbappé en Espagne et dans la presse. Mais voilà que ce n’est pas forcément en bien. En effet, l’attaquant du Real Madrid s’est retrouvé dans le collimateur des médias ibériques. Ainsi, dernièrement, Mbappé a fait l’objet de nombreuses et vives critiques. Attaqué sur de nombreux aspects, le capitaine de l’équipe de France n’est clairement pas épargné.

PSG - Ousmane Dembélé : Un mauvais tour signé Kylian Mbappé dans les mois à venir ? https://t.co/QGsK7a3hGl — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Ça me rappelle d’ailleurs le débat qu’il y a eu en France sur la connexion entre Henry et Zidane » Ce traitement infligé à Kylian Mbappé fait réagir et ce mercredi, sur Canal+, Hervé Mathoux a halluciné d’une telle situation autour de l’attaquant du Real Madrid. « Ce n’est quand même pas commun d’être au centre d’autant de critiques quand on voit le nombre de buts qu’il marque. (…) Je connais peu de joueurs qui soient dans des statistiques personnelles aussi hautes et qui soient autant comme ça sous le feu des critiques. On se dit qu'il faut lui lâcher la grappe », a lâché le présentateur sur la chaine cryptée. Hervé Mathoux a ensuite évoqué un débat en particulier sur Kylian Mbappé, faisant alors un parallèle avec une ancienne polémique autour de Zinedine Zidane : « Si vous me permettez de rajouter un débat. Il y a des débats qui existent en Espagne sur la connexion entre Mbappé et Vinicius. Ça me rappelle d’ailleurs le débat qu’il y a eu en France sur la connexion entre Henry et Zidane ».