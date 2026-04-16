«Ferme ta bouche» : Le clash entre Vinicius et Bellingham en plein match du Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour la deuxième année consécutive, le Real Madrid a échoué aux portes du dernier carré de la Ligue des champions. Malgré une spectaculaire passe d’armes avec le Bayern Munich, le champion d’Europe 2024 a tout de même été éliminé à l’Allianz Arena. Au cours de la rencontre, un épisode plein démontrant toutes les tensions émanant du groupe merengue avec deux stars en particulier.

Une action avant que tout bascule en défaveur du Real Madrid. Mercredi soir, la Casa Blanca a causé bien des problèmes au Bayern Munich à l’Allianz Arena. Dès la 35ème seconde de jeu, Arda Güler profitait d’une erreur de Manuel Neuer à la relance pour permettre au Real Madrid de refaire son retard d’un but vis-à-vis du quart de finale aller de Ligue des champions. Dès lors, le combat de boxe était lancé et les deux équipes se sont rendues coup pour coup sur le terrain.

🇧🇷🇬🇧🚨 "¿QUÉ QUIERES?, CÁLLATE LA BOCA": El llorón y mala leche de Vinícius se peleó con Bellingham en mitad del partido porque el británico le recriminó que no suelta la pelota. https://t.co/jRuUrG11FR pic.twitter.com/xTiXLjM0SX — Derechazo (@derechazoar) April 15, 2026

Le Real Madrid crie au scandale après l’expulsion de Camavinga Le Real Madrid, par le biais d’un autre but d’Arda Güler et d’une réalisation de Kylian Mbappé sont parvenus à revenir à hauteur du Real Madrid au score cumulé (3-2 et donc 4-4), mais une action d’antijeu de la part d’Eduardo Camavinga qui a gardé le ballon en sa possession alors qu’une faute pour le Bayern Munich avait été sifflée par l’arbitre central, lui a valu un second carton jaune synonyme d’expulsion. De quoi faire enrager les joueurs du Real Madrid sur le moment, au coup de sifflet final et en zone mixte, évoquant une « blague » à l’instar de Jude Bellingham.