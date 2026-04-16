«Ferme ta bouche» : Le clash entre Vinicius et Bellingham en plein match du Real Madrid !

Pour la deuxième année consécutive, le Real Madrid a échoué aux portes du dernier carré de la Ligue des champions. Malgré une spectaculaire passe d’armes avec le Bayern Munich, le champion d’Europe 2024 a tout de même été éliminé à l’Allianz Arena. Au cours de la rencontre, un épisode plein démontrant toutes les tensions émanant du groupe merengue avec deux stars en particulier.
Une action avant que tout bascule en défaveur du Real Madrid. Mercredi soir, la Casa Blanca a causé bien des problèmes au Bayern Munich à l’Allianz Arena. Dès la 35ème seconde de jeu, Arda Güler profitait d’une erreur de Manuel Neuer à la relance pour permettre au Real Madrid de refaire son retard d’un but vis-à-vis du quart de finale aller de Ligue des champions. Dès lors, le combat de boxe était lancé et les deux équipes se sont rendues coup pour coup sur le terrain.
Le Real Madrid crie au scandale après l’expulsion de Camavinga
Le Real Madrid, par le biais d’un autre but d’Arda Güler et d’une réalisation de Kylian Mbappé sont parvenus à revenir à hauteur du Real Madrid au score cumulé (3-2 et donc 4-4), mais une action d’antijeu de la part d’Eduardo Camavinga qui a gardé le ballon en sa possession alors qu’une faute pour le Bayern Munich avait été sifflée par l’arbitre central, lui a valu un second carton jaune synonyme d’expulsion. De quoi faire enrager les joueurs du Real Madrid sur le moment, au coup de sifflet final et en zone mixte, évoquant une « blague » à l’instar de Jude Bellingham.
Bellingham râle de ne pas avoir été servi par Vinicius Jr, la réponse est cash : «Qu’est-ce que tu veux ? Ferme ta bouche»
Mais avant cette décision arbitrale considérablement commentée, un moment de tension avait déjà eu lieu sur le terrain. A la 83ème minute, toujours à 11 contre 11, le Real Madrid disposait d’une situation afin de créer le danger dans la surface bavaroise. C’est du moins le ressenti que semble avoir eu Jude Bellingham qui a pesté lorsque Vinicius Jr s’est excentré avec le ballon au lieu de le servir. Diffuseur de la Ligue des champions en Espagne, Movistar+ a pu capter les images de l’altercation verbale entre les deux hommes, dévoilant les propos de Vinicius Jr : « Qu’est-ce que tu veux ? Qu’est-ce que tu veux ? Ferme ta bouche ». Un échange qui peut se comprendre au vu de la tension du moment sur le terrain, mais qui en dit tout de même long sur l’atmosphère parfois négative dans le vestiaire décrite par la presse.