Mercato : Le PSG défie les cadors de Premier League pour un transfert à 82M€ !

Alexis Brunet

Alors que le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, certaines rumeurs sortent sur le PSG depuis plusieurs semaines. Du côté de la Premier League, le club de la capitale aurait un œil sur Mateus Fernandes, le milieu de terrain de 21 ans de West Ham. Problème, les cadors de Premier League seraient également intéressés par le Portugais qui pourrait s’en aller pour près de 82M€.

Après son titre en Ligue 1, le PSG peut encore rêver d’un magnifique doublé car il disputera une nouvelle fois la finale de la Ligue des champions, cette fois contre Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest. Une fois la C1 terminée, le club de la capitale pourra se pencher sur son mercato estival et il pourrait bien faire venir plusieurs joueurs pour renforcer un effectif fatigué après deux saisons à rallonge.

Le PSG a un œil sur Mateus Fernandes Nul ne sait encore ce que fera le PSG sur le mercato estival, mais en tout cas on connait certaines cibles du club de la capitale. Il y a quelques jours, The Athletic révélait que Paris avait dans son viseur Mateus Fernandes, milieu de terrain de West Ham. Le Portugais de 21 ans est l’une des rares satisfactions de la saison des Hammers qui sont actuellement 18èmes de Premier League. Selon les informations de Teamtalk, Luis Campos ne serait toutefois pas seul sur le dossier car Manchester City, Arsenal, Chelsea et Liverpool suivraient aussi l’ancien joueur de Southampton.