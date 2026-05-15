OM - Habib Beye : Départ confirmé, ça va plaire au nouveau directeur sportif !

En cours de saison, l’OM se cherchait un nouvel entraîneur pour remplacer Roberto De Zerbi et c'est finalement Habib Beye qui avait été choisi. Malheureusement, le technicien de 48 ans n’a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui avaient été donnés et cela devrait donc entraîner son départ. Marseille ne compterait plus sur lui pour la saison prochaine et cela devrait faire plaisir à Grégory Lorenzi.
Dimanche soir, l’OM va recevoir le Stade Rennais au Vélodrome pour la dernière journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera la dernière pour de nombreux joueurs sous les couleurs de Marseille. Après une saison très compliquée et décevante, le club phocéen va réaliser un mercato estival très animé. La formation olympienne ne retiendra pas les éléments qui n’ont pas donné satisfaction, mais également ceux qui pourraient rapporter le plus d’argent.
Habib Beye va quitter l’OM
Si certains joueurs vont disputer leur dernier match avec l’OM contre le Stade Rennais, c’est également le cas d’Habib Beye. Selon les informations de La Provence, le technicien de 48 ans devrait quitter Marseille cet été, lui qui s’était initialement engagé pour un an et demi. Il faut dire qu’il n’a pas réussi à atteindre les deux objectifs qui lui avaient été fixés lors de son arrivée, à savoir atteindre la troisième place de Ligue 1 et remporter la Coupe de France.
Lorenzi n’est pas fan de Beye
En cas de départ à la fin de la saison, Habib Beye ne devrait donc pas croiser Grégory Lorenzi, qui devrait devenir le prochain directeur sportif de l’OM après le départ de Medhi Benatia. D’après les informations de La Provence, cela serait plutôt une bonne chose pour l’actuel dirigeant du Stade Brestois, car ce dernier n'est pas fan du coach marseillais qu’il n’apprécie guère. Dernièrement, le nom de Christophe Galtier et celui de Bruno Génésio avaient été annoncés dans le viseur du club phocéen en cas de départ de Beye. Affaire à suivre…