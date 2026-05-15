OM - Habib Beye : Départ confirmé, ça va plaire au nouveau directeur sportif !

Alexis Brunet

En cours de saison, l’OM se cherchait un nouvel entraîneur pour remplacer Roberto De Zerbi et c'est finalement Habib Beye qui avait été choisi. Malheureusement, le technicien de 48 ans n’a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui avaient été donnés et cela devrait donc entraîner son départ. Marseille ne compterait plus sur lui pour la saison prochaine et cela devrait faire plaisir à Grégory Lorenzi.

Dimanche soir, l’OM va recevoir le Stade Rennais au Vélodrome pour la dernière journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera la dernière pour de nombreux joueurs sous les couleurs de Marseille. Après une saison très compliquée et décevante, le club phocéen va réaliser un mercato estival très animé. La formation olympienne ne retiendra pas les éléments qui n’ont pas donné satisfaction, mais également ceux qui pourraient rapporter le plus d’argent.

Habib Beye va quitter l’OM Si certains joueurs vont disputer leur dernier match avec l’OM contre le Stade Rennais, c’est également le cas d’Habib Beye. Selon les informations de La Provence, le technicien de 48 ans devrait quitter Marseille cet été, lui qui s’était initialement engagé pour un an et demi. Il faut dire qu’il n’a pas réussi à atteindre les deux objectifs qui lui avaient été fixés lors de son arrivée, à savoir atteindre la troisième place de Ligue 1 et remporter la Coupe de France.