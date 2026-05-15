Mercato : C’est la crise à l’OM, six départs sont déjà annoncés !

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’OM disputera le dernier match de sa saison face à Rennes. Les Marseillais sont pressés de clore un exercice plus que compliqué, qui va par conséquent entraîner un été très animé. De nombreux mouvements sont à prévoir au sein du club phocéen, qui pourrait voir partir déjà six joueurs, en comptant les prêts actuels.

Pour la dernière journée de Ligue 1, l’OM reçoit le Stade Rennais au Vélodrome dimanche soir. L’objectif des Marseillais sera de s’imposer pour monter au classement. Actuellement, les partenaires de Mason Greenwood sont sixièmes et qualifiés pour la Ligue Conférence, mais ils ont encore un mince espoir d’atteindre la cinquième place qualificative pour la Ligue Europa. Ce qui serait une bonne nouvelle pour l’équipe d’Habib Beye, qui a traversé de nombreuses crises cette saison.

Pavard, Vermeeren et Nwaneri vont retourner dans leur club respectif Encore une fois, l’été risque d’être animé pour l’OM, qui va devoir reconstruire son effectif, probablement grâce à Grégory Lorenzi, qui devrait être nommé directeur sportif à la place de Medhi Benatia, qui s’en ira à la fin de la saison. Ce vendredi, La Provence nous donne d’ailleurs quelques informations sur le mercato marseillais et tout d’abord les joueurs prêtés actuellement au club phocéen ne devraient pas s’y éterniser. Ainsi, Benjamin Pavard, Ethan Nwaneri et Arthur Vermeeren devraient repartir au sein de leur équipe respective.