Real Madrid : Accord total avec José Mourinho, l’annonce officielle est pour bientôt !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs font état d’un possible retour de José Mourinho au Real Madrid pour succéder à Alvaro Arbeloa. Florentino Pérez a abordé le sujet dernièrement et il a affirmé que cela était faux. Mais à en croire la presse espagnole, le Portugais va bel et bien faire son retour au sein de la Casa Blanca et on connaît même la date de la grande annonce.

Il ne reste plus que deux matchs au Real Madrid cette saison. Deux rencontres qui ne feront pas oublier l’exercice mouvementé qu’a traversé le club espagnol. Les protégés d’Alvaro Arbeloa n’ont pas remporté le moindre titre et cerise sur le gâteau, c’est le FC Barcelone qui a été sacré lors du Clasico. Une année à oublier pour les Madrilènes qui vont tout mettre en œuvre cet été pour retrouver rapidement le devant de la scène.

Mourinho arrive à Madrid Il va falloir s’attendre à de nombreux changements cet été au Real Madrid et, comme souvent quand cela va mal, c’est l’entraîneur qui trinque en premier. Arrivé en cours de saison pour remplacer Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa ne va pas s’éterniser à Madrid car il devrait quitter son poste dans les prochaines semaines. Sport dévoile ce vendredi soir que Florentino Pérez s’est mis d’accord avec José Mourinho et son arrivée serait pour très bientôt. L’idée de la Casa Blanca serait d’annoncer le retour du Special One la semaine de la dernière journée de championnat qui aura lieu le 23 mai contre l’Athletic Bilbao.