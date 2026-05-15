Mercato - PSG : En plein cauchemar, Camavinga intéresse Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant connu une saison très compliquée avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga a reçu une terrible nouvelle ce jeudi soir en n’étant pas sélectionné pour la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France. Selon la presse espagnole, le club madrilène pourrait chercher à se séparer du jeune milieu de terrain et été, alors que le PSG serait déjà intéressé.

Cet été, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato. Plusieurs noms ont déjà été associés au club de la capitale, à l’image de ceux de Maghnes Akliouche (AS Monaco), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), ou encore de Mateus Fernandes (West Ham). Alors que du mouvement est attendu, les dirigeants parisiens pourraient également tenter des coups plus surprenants. Le PSG pourrait ainsi décider de tenter de relancer un certain Eduardo Camavinga, en très grande difficulté du côté du Real Madrid.

Le PSG intéressé par Eduardo Camavinga selon la presse espagnole Ce jeudi soir, l’ancien prodige du Stade Rennais a appris une très mauvaise nouvelle. Didier Deschamps ne l’a pas sélectionné avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. Un gros coup dur qui vient confirmer la situation cauchemardesque d’Eduardo Camavinga, décrié au Real Madrid. Selon les informations de AS, les dirigeants madrilènes se montreront à l’écoute en cas d’offre à l’égard du Français de 23 ans, alors que selon le quotidien espagnol, le PSG est intéressé.