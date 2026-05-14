Mercato : Le PSG vise un crack portugais, «le club a accepté de s’en séparer» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG risque de se montrer actif sur le mercato estival. Le club de la capitale suit déjà plusieurs profils, dont celui du jeune Mateus Fernandes. Le Portugais de 21 ans devrait quitter West Ham dans les prochaines semaines, alors que les « Hammers » se sont déjà résolus à son départ. Explications.

Engagé dans une folle fin de saison, le PSG pourrait se montrer actif cet été. Contrairement à l’année dernière, les dirigeants parisiens semblent avoir décidé de recruter plusieurs joueurs afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Si certaines pistes comme celles menant à Maghnes Akliouche (AS Monaco), ou encore à Julian Alvarez (Atlético de Madrid) ont déjà été confirmées par plusieurs sources, le PSG serait également intéressé par Mateus Fernandes. Âgé de 21 ans, le jeune Portugais réalise une belle saison du côté de West Ham.

Le PSG fonce sur Mateus Fernandes Mais alors que les « Hammers » luttent pour leur survie en Premier League, Mateus Fernandes lui, ne devrait pas rester longtemps au sein du club londonien comme l’annonce The Athletic ce jeudi. D’après le média, le PSG fait bel et bien partie des clubs intéressés par la signature du joueur formé au Sporting CP cet été. Arrivé à West Ham en provenance de Southampton contre 44M€ l’été dernier, le crack né en 2004 devrait changer d’air, alors que la direction du club anglais s’est déjà faite à l’idée qu’il serait impossible de le retenir.