Mason Greenwood : C’est terminé à l’OM ? Sa décision est confirmée !

Alexis Brunet

Depuis 2024, Mason Greenwood évolue à l’OM, où il s’est imposé comme le meilleur joueur. L’attaquant empile les buts à Marseille, mais cela devrait prendre fin prochainement. En effet, l’Anglais souhaiterait quitter le sud de la France cet été et son entourage serait d’ailleurs en négociation avec des clubs européens, mais aussi du Golfe, et cela depuis un mois déjà.

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais il s’annonce bouillant du côté de l’OM. Le club phocéen a déjà opéré une restructuration, qui va probablement continuer avec l’arrivée de Grégory Lorenzi et le départ d’Habib Beye. Mais les plus gros changements attendus concernent bien sûr l’effectif marseillais qui devrait complètement changer. Selon La Provence, tous les joueurs marseillais pourraient quitter la formation olympienne cet été si les offres sont jugées comme satisfaisantes.

Greenwood veut s’en aller L’OM est également en proie à des difficultés financières et il va donc chercher à vendre ses meilleurs joueurs pour récupérer un peu de sous. Selon les informations du compte X La Minute OM, le départ de Mason Greenwood cet été serait d’ailleurs probable. L’attaquant souhaiterait aller voir ailleurs et son entourage aurait entamé des négociations avec des clubs européens et du Golfe depuis déjà un mois. Estimé à 55M€ par Transfermarkt, l’Anglais pourrait rapporter gros à Marseille, mais une partie de la somme récoltée en cas de transfert devra toutefois revenir à Manchester United.