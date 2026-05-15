Wembanyama va «envoyer Rudy Gobert en vacances», du lourd est annoncé sur RMC !

Face aux Timberwolves du Minnesota, Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio mènent désormais 3 à 2 dans cette demi-finale de conférence Ouest. Alors que la rencontre de cette nuit pourrait déjà être décisive pour la franchise texane, Stephen Brun estime que « Wemby » va une fois de plus prendre largement le dessus sur son compatriote Rudy Gobert.
Pour sa première campagne de Play-Offs, Victor Wembanyama impressionne avec les Spurs, actuellement opposés aux Timberwolves du Minnesota. Il y a deux jours, la franchise texane a pris l’avantage (3-2) dans cette série, avec à la clé, une belle prestation de « Wemby », auteur de 27 points, 17 rebonds, 5 passes, et 3 contres sur ce match 5 des demi-finales de conférence.
Wembanyama a impressionné lors du match 5
« Le mot que j’aimerais utiliser, c’est mature. Je pense que la manière dont ce jeune homme est revenu ce soir et a joué de différentes façons, dans différentes situations, pas seulement à travers sa production statistique, était extrêmement mature », a d’ailleurs tenu à saluer son coach Mitch Johnson après cette victoire importante. Cette nuit sur le parquet des Wolves, les Spurs ont l’occasion de se qualifier pour la finale de conférence en cas de victoire. Pour Stephen Brun, Wembanyama va faire la différence sur Rudy Gobert.
« Je crois bien que Victor va envoyer Rudy Gobert en vacances »
« C’est une balle de match, tu l’as dis. Ils l’ont déjà fait, ils ont gagné ce match 3 à Minnesota. C’est une balle de match importante, parce que si tu ne gagnes pas, tu te mets dans un match 7 compliqué et que Minnesota a l’habitude de jouer. Il y a deux ans, sur le parquet de Denver, ils ont éliminé les Nuggets et Jokic ! J’aimerais que les Spurs s’évitent ce match 7 avec tout ce que ça génère comme pression, comme tension et comme fatigue aussi. Mais j’ai foi en Victor Wembanyama. Je pense et je crois bien que Victor va envoyer Rudy Gobert en vacances. Mais si les Spurs passent… Première campagne de play-offs pour Wemby et finale de conférence face à OKC, ça serait dingue ! C’est le choc que tout le monde attend, j’y croyais pas en début de saison », a confié ce dernier dans son émission Stephen Brunch sur les ondes de RMC.