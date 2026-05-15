Wembanyama va «envoyer Rudy Gobert en vacances», du lourd est annoncé sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Face aux Timberwolves du Minnesota, Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio mènent désormais 3 à 2 dans cette demi-finale de conférence Ouest. Alors que la rencontre de cette nuit pourrait déjà être décisive pour la franchise texane, Stephen Brun estime que « Wemby » va une fois de plus prendre largement le dessus sur son compatriote Rudy Gobert.

Pour sa première campagne de Play-Offs, Victor Wembanyama impressionne avec les Spurs, actuellement opposés aux Timberwolves du Minnesota. Il y a deux jours, la franchise texane a pris l’avantage (3-2) dans cette série, avec à la clé, une belle prestation de « Wemby », auteur de 27 points, 17 rebonds, 5 passes, et 3 contres sur ce match 5 des demi-finales de conférence.

Wembanyama a impressionné lors du match 5 « Le mot que j’aimerais utiliser, c’est mature. Je pense que la manière dont ce jeune homme est revenu ce soir et a joué de différentes façons, dans différentes situations, pas seulement à travers sa production statistique, était extrêmement mature », a d’ailleurs tenu à saluer son coach Mitch Johnson après cette victoire importante. Cette nuit sur le parquet des Wolves, les Spurs ont l’occasion de se qualifier pour la finale de conférence en cas de victoire. Pour Stephen Brun, Wembanyama va faire la différence sur Rudy Gobert.