Le «véritable problème» du Real Madrid dévoilé dans l’After Foot

Encore battu par le Bayern Munich (4-3) ce mercredi soir, le Real Madrid prend la porte en Ligue des champions dès les quarts de finale de la Ligue des champions. Pour Emmanuel Petit, certains joueurs n’ont pas le niveau pour porter le maillot merengue.
Il n’y aura pas de retrouvailles entre Kylian Mbappé et le PSG en demi-finales de la Ligue des Champions. Malgré un début de match canon du Real Madrid, avec l’ouverture du score d’Arda Güler après 35 secondes de jeu, bien aidé par la bourde de Manuel Neuer, le Bayern Munich a décroché son billet pour le dernier carré en venant à bout de la Casa Blanca (4-3), en route pour réaliser une saison blanche. Pour Emmanuel Petit, le Real Madrid manque de qualité dans son effectif.
« Il y a des joueurs qui n’ont pas le niveau de jouer au Real Madrid »
« Le véritable problème, à mon sens, c'est qu’il y a des joueurs qui n’ont pas le niveau de jouer au Real Madrid. Et je trouve qu’il y en a quand même pas mal. Certains ont eu le niveau à une époque, mais ils ne l’ont plus », a souligné le champion du monde 1998 dans l’After Foot, ciblant ensuite un joueur en particulier : « Trent Alexander-Arnold est très intéressant quand tu as une équipe qui est costaud sur le plan défensif dans le un contre un. Mais là, tu te rajoutes des problèmes dans ta défense quand tu le prends. »
« Le niveau de jeu a été pauvre, en dessous de ce qu’on attendait »
Un constat partagé par Edgar Groleau, le correspondant de RMC à Madrid : « Brahim Diaz, aujourd’hui, doit être titulaire dans cette équipe mais dans un monde normal, il n’a pas le niveau pour être un titulaire au Real Madrid, alors qu’aujourd’hui il l’a. »
En Espagne, les critiques ne manquent pas après l’élimination du Real Madrid. « En Ligue des champions, c’est là que les joueurs s’impliquent le plus. La Ligue des champions n’est pas le problème du Real, c’est le reste de la saison. Le niveau de jeu a été pauvre, en dessous de ce qu’on attendait », constate pour sa part l’ancien gardien Santiago Cañizares, rapporté par le site Real-France.