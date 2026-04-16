Le «véritable problème» du Real Madrid dévoilé dans l’After Foot

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Encore battu par le Bayern Munich (4-3) ce mercredi soir, le Real Madrid prend la porte en Ligue des champions dès les quarts de finale de la Ligue des champions. Pour Emmanuel Petit, certains joueurs n’ont pas le niveau pour porter le maillot merengue.

Il n’y aura pas de retrouvailles entre Kylian Mbappé et le PSG en demi-finales de la Ligue des Champions. Malgré un début de match canon du Real Madrid, avec l’ouverture du score d’Arda Güler après 35 secondes de jeu, bien aidé par la bourde de Manuel Neuer, le Bayern Munich a décroché son billet pour le dernier carré en venant à bout de la Casa Blanca (4-3), en route pour réaliser une saison blanche. Pour Emmanuel Petit, le Real Madrid manque de qualité dans son effectif.

Mercato : Le PSG et le Real Madrid se disputent un ancien joueur de Ligue 1 https://t.co/f1x7oCdKJ2 — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Il y a des joueurs qui n’ont pas le niveau de jouer au Real Madrid » « Le véritable problème, à mon sens, c'est qu’il y a des joueurs qui n’ont pas le niveau de jouer au Real Madrid. Et je trouve qu’il y en a quand même pas mal. Certains ont eu le niveau à une époque, mais ils ne l’ont plus », a souligné le champion du monde 1998 dans l’After Foot, ciblant ensuite un joueur en particulier : « Trent Alexander-Arnold est très intéressant quand tu as une équipe qui est costaud sur le plan défensif dans le un contre un. Mais là, tu te rajoutes des problèmes dans ta défense quand tu le prends. »