Vinicius Jr est un «décérébré» ? Un ancien du Real Madrid règle ses comptes (et Camavinga prend une balle perdue…)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid n’y arrive tout simplement pas. Kylian Mbappé voit une fois de plus ses espoirs de sacre en Ligue des champions s’envoler prématurément. Éliminé en quart de finale à l’instar de la saison passée, le club madrilène est la cible des critiques de l’autre côté des Pyrénées dont une virulente de la part d’un ancien membre de l’institution merengue destinée à Vinicius Jr… et à Eduardo Camavinga.

Contrairement à l’été de l’arrivée de Kylian Mbappé où seul Endrick avait été incorporé à l’effectif, le comité directeur du Real Madrid s’est montré plus entreprenant sur le marché des transferts à la dernière intersaison en chipant notamment deux défenseurs de Premier League en les personnes de Dean Huijsen (Bournemouth) et Trent Alexander-Arnold (Liverpool). Néanmoins, les ajustements opérés par le Real Madrid n’ont pour le moment pas porté leurs fruits puisque l’équipe merengue se se dirige vers une saison blanche après son élimination en quarts de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-2 puis 3-4).

Vinicius to Bellingham: "What do you want? What do you want? Shut your mouth!" pic.twitter.com/Ka3jc9G17I — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) April 16, 2026

«J’en ai marre de voir des décérébrés porter le maillot le plus glorieux de l’histoire du foot» Après la défaite du Real Madrid à l’Allianz Arena mercredi soir, l’heure était au bilan. Un ancien recruteur de la Casa Blanca a pris la parole sur les ondes de la Cadena SER. Et force est de constater que Vinicius Jr en a pris pour son grade. « Combien d’émissions ça fait que je dis qu’il doit travailler la finition ? Qu’il doit travailler son cerveau ? Visiblement, il n’y a rien à faire avec son cerveau, mais sa finition, on peut la travailler. Mbappé est aussi seul au Real Madrid que Lamine Yamal au Barça quand Raphinha est absent. Il faut recruter des joueurs avec un cerveau. J’en ai marre de voir des décérébrés porter le maillot le plus glorieux de l’histoire du foot ». Alors qu’il n’était pas la raison initiale de la colère de Manolo Romero, Eduardo Camavinga a lui aussi été vivement critiqué par le biais d’une déclaration lunaire. « On demandait les notes aux gamins à l’école. J’aimerais voir les notes des joueurs du Real Madrid. Vinicius, il avait combien en histoire-géo… Camavinga en maths… Ils doivent avoir l’humilité pour travailler ce qui leur manque ».