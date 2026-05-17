«C’est un peu inquiétant», l’UBB tire la sonnette d’alarme avant la finale !

Alexis Brunet

Ce samedi, l’UBB recevait Perpignan en Top 14 à une semaine de sa finale de Champions Cup contre le Leinster. Les hommes de Yannick Bru ont joué à se faire peur puisqu’ils ont complètement raté leur première période et ils se sont finalement imposés de justesse 37 à 32. Après le match, Christophe Laussucq, l’entraîneur de la défense bordelaise, a tiré la sonnette d’alarme.

Dans une semaine, l’UBB aura la possibilité de remporter pour la deuxième fois de suite la Champions Cup face au Leinster, mais avant cela les hommes de Yannick Bru devaient se défaire de Perpignan en Top 14 pour le compte de la 24ème journée. Visiblement, les Bordelais avaient déjà la tête à leur rendez-vous contre les Anglais, car ils ont livré une prestation inquiétante. Après une première période plus que compliquée (12-24), Bordeaux a été obligé de faire entrer de nombreux cadres au retour des vestiaires pour finalement s’imposer de justesse 37 à 32.

« On a frisé le ridicule » Forcément, après ce match quelque peu raté, il y avait des choses à dire. L’entraîneur de la défense de l’UBB, Christophe Laussucq, a notamment regretté de devoir faire entrer les habituels titulaires pour s'imposer. Ses propos sont rapportés par Sud Ouest. « On redoutait que les mecs aient la tête ailleurs, mais pas à ce point. On a frisé le ridicule pendant une bonne mi-temps. Il a fallu des mots et du coaching à la mi-temps. C’est malheureux de devoir mettre toujours les mêmes joueurs pour avoir une performance digne. On est trop dépendants de certains mecs, c’est un peu inquiétant. Il y a un gros match dans une semaine, personne n’avait coché le match face à Perpignan comme objectif prioritaire. C’est pour ça qu’on met moins d’engagement dans tous les secteurs. Je ne suis pas inquiet, on a rebondi contre Bath et contre Toulouse. On a un rendez-vous historique qui nous attend. Tous les joueurs sont tournés vers ça. »