«Mbappé est venu me voir» : La discussion inattendue avec un ancien de l’OM avant un match !

Pierrick Levallet

S’il est au cœur des critiques en ce moment avec le Real Madrid, Kylian Mbappé reste une figure importante du football mondial. Le capitaine de l’équipe de France a d’ailleurs eu une discussion inattendue avec Pape Gueye, passé par l’OM entre 2020 et 2024, avant un match entre les Merengue et Villarreal.

Ces derniers temps, Kylian Mbappé est vivement critiqué au Real Madrid. Et l’élimination de la Ligue des champions contre le Bayern Munich ce mercredi soir n’a rien arrangé. Malgré cela, le capitaine de l’équipe de France reste une figure très importante du football mondial actuel. Pape Gueye a d’ailleurs révélé avoir eu une discussion inattendue avec l’attaquant de 27 ans avant un match opposant le club madrilène à Villarreal cette saison.

«C’est décevant» : Kylian Mbappé fait une promesse après l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions https://t.co/juIs5EPGyF — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

«Il m'a dit qu'il ne fallait pas que je remette la même» Kylian Mbappé a en effet fait une demande particulière, sur le ton de l’humour, au milieu de terrain sénégalais, buteur lors de la finale de la CAN 2025. « Quand on a joué contre le Real Madrid, avant le match, Mbappé est venu me voir et il m'a dit qu'il ne fallait pas que je remette la même. Ça prouve que tout le monde a regardé le match. Quand j'ai le ballon de loin, les adversaires savent ce qui peut arriver. Ça prouve que je travaille bien » a expliqué l’ancien joueur de l’OM (2020-2024) dans un entretien accordé à L’Equipe.