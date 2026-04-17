«Il doit faire mieux» : Jérôme Rothen se lâche sur Kylian Mbappé après l’élimination du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé n’a pas su empêcher l’élimination du Real Madrid contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Le capitaine de l’équipe de France commence donc à être sévèrement pointé du doigt, que ce soit en Espagne ou dans l’Hexagone. Jérôme Rothen s’est notamment lâché sur le cas de l’attaquant de 27 ans.

Le Real Madrid a dit adieu à la Ligue des champions ce mercredi soir, après sa défaite sur la pelouse du Bayern Munich (4-3, 6-4 au cumul des scores). Malgré son but sur une passe décisive de Vinicius Jr, Kylian Mbappé n’a pas réussi à sauver les siens. L’attaquant de 27 ans a pourtant eu plusieurs occasions de faire la différence, sans jamais les convertir. Le capitaine de l’équipe de France commence donc à être sérieusement pointé du doigt. Jérôme Rothen n’a d’ailleurs pas épargné l’ancien du PSG, même s’il estime que tout n’est pas de sa faute dans la potentielle saison blanche du Real Madrid.

Ballon d’Or - Kylian Mbappé peut faire comme Zidane : Voilà la théorie ! https://t.co/aXzlfRCzwZ — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Le Real Madrid vers une saison blanche, «ce n’est pas de la faute» de Kylian Mbappé « Mbappé responsable ? Oui et non. Le championnat, il ne peut pas le gagner tout seul. Il a été très prolifique la saison dernière et encore cette année. Donc si le Real Madrid n’est pas champion d’Espagne, la régularité de ses performances et le nombre de buts qu’il marque, ce n’est pas de sa faute. C’est la faute des autres. Ils n’ont qu’à être meilleurs, prendre moins de buts, avoir plus de maîtrise. Quand tu perds des matchs contre des équipes du bas du classement, que tu te fais accrocher par n’importe quelle équipe, tu perds en Coupe d’Espagne contre une équipe de deuxième division, ce n’est pas la faute de Kylian Mbappé. C’est la faute de certains qui ne sont pas du niveau du Real Madrid. Mais contre le Bayern, le Real fait un match surprenant où tous les joueurs ont haussé leur niveau » a d’abord expliqué l’ancien joueur du PSG dans Rothen s’enflamme.