Scandale raciste en plein match du Real Madrid : «La prochaine fois, on arrête de jouer», Aurélien Tchouaméni lance un avertissement !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas au sommet de son art en ce moment, le Real Madrid doit en plus composer régulièrement avec des dérapages racistes concernant bien souvent Vinicius Jr. Le Brésilien, parfois victime de mots de la part du public en plein match, assure que Gianluca Prestianni s'en est pris à lui lors du match aller en Ligue des champions face à Benfica. L'un de ses coéquipiers, Aurélien Tchouaméni, est revenu sur cet épisode en faisant une promesse.

Lors de ce fameux match entre le Real Madrid et le Benfica, Vinicius Jr se plaint d'insultes racistes venant de Gianluca Prestianni. L'Argentin s'est caché la bouche avec son maillot et le Brésilien assure qu'il a été traité de « singe. » Evidemment, il s'est plaint auprès de l'arbitre qui a décidé d'interrompre la partie quelques minutes. Si l'affaire n'a pas encore livré son verdict final, Aurélien Tchouaméni a apporté son soutien à son coéquipier tout en lançant un avertissement.

Mercato - Real Madrid : «Ça ne marche pas» avec Mbappé, les transferts de Vinicius Jr et Bellingham sont réclamés ! https://t.co/W77aGIi93P — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Vinicius Jr visé par une attaque raciste De son côté, le jeune Argentin Gianluca Prestianni continue de nier qu'il n'a pas employé ces mots-là en visant Vinicius Jr. Privé de match retour, il avait regretté cette sanction mais s'expose à une punition beaucoup plus grande si les faits sont avérés. « C'est vraiment blessant parce qu'on sait ce qui est arrivé à Vini, mais au fond, on est tous des Noirs, donc si ce type s'en prend à Vini, c'est comme s'il s'en prenait à moi, à tous les Noirs dans le sport et dans la communauté. Mais quand on est sur le terrain, c'est vraiment difficile de digérer ça et de réaliser ce qui se passe. Mais à un moment donné, j’ai eu l’impression qu’on avait super bien géré la situation, en discutant tous ensemble sur le terrain pour savoir ce qu’on voulait faire. Et Vini a littéralement dit : 'OK, on va continuer à jouer'. Parce qu’au bout du compte, on a un travail à faire, on a quelque chose à dire à ce sujet et on doit absolument s’améliorer face à ce qui s’est passé. Et quelle est la prochaine étape ? Je pense que l’UEFA essaie de trouver une solution et d’aider les joueurs à se sentir plus à l’aise » débute Aurélien Tchouaméni pour The Pivot Podcast.