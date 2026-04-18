Mbappé - Vinicius Jr : Un ancien du Real Madrid dévoile ce qui ne va pas avec les deux stars

Éliminé de la Ligue des Champions cette semaine, le Real Madrid se dirige tout droit vers une saison blanche. Les deux stars madrilènes que sont Kylian Mbappé et Vinicius Jr ne parviennent pas à porter les Merengue vers les sommets et Rafael Alkorta, ancien joueur de la « Casa Blanca », semble avoir compris pourquoi. Explications.
Rien ne semble aller pour le Real Madrid. Déjà éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions la saison passée, la formation madrilène n’a pas fait mieux cette saison et a été éliminé par le Bayern Munich cette semaine. Le duo Kylian Mbappé - Vinicius Jr n’a pas su faire assez mal aux Bavarois, supérieurs sur la double confrontation. Si ni le Français ni le Brésilien ne répondent aux attentes, l’ancien défenseur central Rafael Alkorta estime surtout que le problème se situe au niveau de l’entraîneur.
« Il manque un entraîneur qui parle avec eux »
« J'ai du mal à croire que deux des meilleurs joueurs du monde ne peuvent pas connecter. Il manque un entraîneur qui parle avec eux et qui leur explique comment jouer. Je pense qu'ils s'individualisent parce que ce sont de grands joueurs mais il me semble qu'il faut penser en tant qu'équipe », a ainsi confié celui passé par le Real Madrid entre 1993 et 1997 au micro de la Cadena SER. Il y a quelques jours, Vinicius Jr affirmait que sa relation avec Kylian Mbappé était au beau fixe.
« Kylian est là pour nous aider, il nous donne confiance grâce à ses buts »
« Une connexion avec Mbappé ? On en parle beaucoup. Kylian est là pour nous aider, il nous donne confiance grâce à ses buts. Demain, nous devons être sur la même longueur d'onde. C'est un match compliqué où les grands joueurs font la différence, et Mbappé en fait partie. Avec Arbeloa, j'ai une relation particulière, comme avec Ancelotti. Il a toujours été clair avec moi sur ce qu'il attendait de moi. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même et je continuerai », confiait ainsi l’ailier brésilien.