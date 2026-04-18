Mbappé - Vinicius Jr : Un ancien du Real Madrid dévoile ce qui ne va pas avec les deux stars

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Éliminé de la Ligue des Champions cette semaine, le Real Madrid se dirige tout droit vers une saison blanche. Les deux stars madrilènes que sont Kylian Mbappé et Vinicius Jr ne parviennent pas à porter les Merengue vers les sommets et Rafael Alkorta, ancien joueur de la « Casa Blanca », semble avoir compris pourquoi. Explications.

Rien ne semble aller pour le Real Madrid. Déjà éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions la saison passée, la formation madrilène n’a pas fait mieux cette saison et a été éliminé par le Bayern Munich cette semaine. Le duo Kylian Mbappé - Vinicius Jr n’a pas su faire assez mal aux Bavarois, supérieurs sur la double confrontation. Si ni le Français ni le Brésilien ne répondent aux attentes, l’ancien défenseur central Rafael Alkorta estime surtout que le problème se situe au niveau de l’entraîneur.

« Il manque un entraîneur qui parle avec eux » « J'ai du mal à croire que deux des meilleurs joueurs du monde ne peuvent pas connecter. Il manque un entraîneur qui parle avec eux et qui leur explique comment jouer. Je pense qu'ils s'individualisent parce que ce sont de grands joueurs mais il me semble qu'il faut penser en tant qu'équipe », a ainsi confié celui passé par le Real Madrid entre 1993 et 1997 au micro de la Cadena SER. Il y a quelques jours, Vinicius Jr affirmait que sa relation avec Kylian Mbappé était au beau fixe.